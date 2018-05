Nobelbrecht, capítulo 12: El otro 95%

En noviembre de 2017 tres fiscales peruanos entrevistaron a Marcelo Odebrecht, expresidente de la compañía Odebrecht, sobre los sobornos pagados a presidentes del Perú y sobre el modus operandi de la empresa en ese país.

La entrevista se realizó en Curitiba, Brasil. Marcelo Odebrecht, detenido desde 2015, fue condenado a 19 años de prisión pero la sentencia luego fue rebajada a 10 años de prisión domiciliaria.

Gustavo Gorriti, periodista investigativo de Lima conocido en toda Hispanoamérica, divulgó las declaraciones de Marcelo Odebrecht, que son relevantes para Colombia.

Según Marcelo Odebrecht:

Nosotros apoyamos a todos los candidatos presidenciales de Perú, todos los partidos y probablemente varias elecciones para congresistas. Era normal que en los países que operamos hiciéramos eso. No solo apoyamos al partido de gobierno, sino también a la oposición, para hacer una red.

En Colombia Odebrecht también apoyó en 2014 a los dos candidatos presidenciales más opcionados, Oscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos.

Según el expresidente Marcelo Odebrecht:

Entiendo que la mayor parte de las veces, apenas las tratativas políticas, como los pagos, salían a través de nuestros socios. Es muy probable, por ejemplo, que los pagos fueran hechos por los socios, a los que luego les reembolsábamos.

En Colombia el socio de Odebrecht fue Corficolombiana, que niega haber pagado sobornos y niega haber sabido que Odebrecht los pagó. Pero la Fiscalía demostró que en Colombia algunos sobornos se cargaron a los gastos del consorcio constructor de la Ruta del Sol 2 y se pagaron desde cuentas de Corficolombiana. Otros pagos se hicieron a cuentas en el exterior desde el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.

Marcelo Odebrecht pidió que se reconocieran las ejecutorias de la compañía:

Odebrecht era la empresa que más cumplía con sus obligaciones. Ninguna empresa en América Latina entregó los proyectos como lo hicimos nosotros. Existía una relación de confianza y teníamos interés en contribuir en el proyecto político de estas personas que nos querían ayudar. Hablan mucho de la gestión de sobornos. ¿Cuántos años quiso Lima tener un Metro? Fue Odebrecht quien lo hizo. Si hubo pago de sobornos, lo lamento mucho.

Los colombianos que quieran conocer las maravillosas obras públicas de Odebrecht tendrán que viajar a Lima a montar en metro. La Ruta del Sol 2 es la trocha del sol. Basta recorrer en automóvil los 200 kilómetros entre Puerto Boyacá, Boyacá y Dagotá, Santander por la Ruta 45 o Ruta del Sol 2 para comprobar que la doble calzada no se construyó, o no se terminó. Es cierto que la obra quedó paralizada a comienzos de 2017 por cuenta del escándalo, pero es una vergüenza que en siete años Odebrecht no hizo más de lo que padece y observa cualquier automovilista que recorra ese trayecto. En cuanto a la vía Ocaña-Gamarra, entre Aguachica y Gamarra la carretera anterior de dos carriles se amplió a tres para que dos fueran de subida y uno de bajada, pero entre Aguachica y Gamarra nada se adelantó. Los peajes sí operan y se cobran puntualmente.

Marcelo Odebrecht pidió que los investigadores no se cebaran contra la compañía:

El 5 por ciento o menos que Odebrecht era responsable ya se descubrió. Ustedes tienen que descubrir el 95% que no fue de Odebrecht. Nosotros fuimos una empresa que tomó la iniciativa de divulgar esto. Así funciona América Latina entera. El foco de ustedes no debe ser Odebrecht. Ya fue extremamente penalizada. Lo que deben de hacer es utilizar la colaboración de Odebrecht para descubrir nuevas cosas.

¿A quién creerle? Marcelo Odebrecht pide investigar los sobornos en todas las obras públicas. Juan Manuel Santos discrepa:

No podemos satanizar a muchos contratistas y funcionarios honrados por unos pocos que faltaron a todas las reglas de la decencia y de la ética. Esta corrupción que estamos viendo, que se está destapando, no quiere decir que haya más corrupción. Lo que quiere decir es que se está descubriendo.

¿Quién dice la verdad? Para Marcelo Odebrecht, América Latina funciona a punta de sobornos y el 100% de las obras públicas se contratan previo pago de coimas. Para Juan Manuel Santos, Odebrecht es la oveja negra del rebaño:

No vamos a permitir que una manzana podrida, una empresa que no ha tenido ninguna acogida, ningún éxito en este gobierno, pueda ser la causante de poner en entredicho esta gran revolución de la infraestructura.

Sergio Moro, el juez federal que dirigió en Brasil las investigaciones por corrupción conocidas como Operación Lava Jato, las cuales condujeron a las revelaciones sobre Odebrecht, sostuvo en el año 2017:

Es importante tener en cuenta que si Odebrecht pagó a agentes públicos o políticos de otros países, probablemente otras empresas también pagaron. Y me refiero no solo a las brasileñas, sino a las extranjeras y probablemente a las empresas de los respectivos países.

El juez Moro también ha dicho:

Creo que la democracia gana cuando la gente se entera de lo que sus líderes hacen en la sombra. Especialmente cuando lo que hacen es ilícito.

