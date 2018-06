“Nuestra molestia es con el Gobierno”: familiares de periodistas ecuatorianos

Redacción Judicial

Son cuatro peritos los encargados de la identificación de los cuerpos que la Policía encontró en una fosa común el pasado jueves 21 de junio. La Cancillería y el Ministerio de Defensa ya confirmaron que se trata del grupo periodístico del diario El Comercio de Ecuador, que perdió la vida a manos del Frente Oliver Sinisterra, liderado por el disidente conocido con el alias de Guacho.

Hacía medio día llegaron los familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra a la ciudad de Cali, a donde fueron trasladados los cuatro cuerpos encontrados en zona selvática de Tumaco (Nariño). Allí, a la espera de que Medicina Legal les diera el parte oficial, comenzaron a recibir información cruzada y confusa.

Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo Paúl Rivas, habló con El Espectador y detalló como recibió la noticia de que habían encontrado a su hermano. Aunque se suponía que el Gobierno colombiano entregaría cualquier detalle relacionado con los ecuatorianos, no fue así. La informasción le llegó con la llamada de un medio de comunicación que quería preguntar al respecto.

(Le puede interesar: Nariño, sitiado por las disidencias de 'David' y 'Guacho')

¿Qué información han obtenido por parte del Gobierno de Colombia?

Hasta ahora no hemos conversado con ninguno. Todavía no se ha acercado algún funcionario a explicarnos lo sucedido.

¿Están inconformes por la manera como se enteraron del hallazgo de los cuerpos? Tengo entendido que la noticia llegó de boca de los periodistas colombianos quienes los llamaron a informarles de lo sucedido.

Estoy molesto con el Gobierno colombiano porque hizo un compromiso en Washington de manejar la información directamente con su par en Ecuador y ahí transmitirnos la información. Sin embargo, lo primero que se hizo fue no cumplir con ese compromiso y simplemente corrió la noticia como salió la noticia como algo mediático, dándola como una primicia de parte de las autoridades colombianas, lo que me llama mucho la atención, porque fue a través de eso que nos enteramos. No se pensó en la seguridad de las familias, de los ecuatorianos, sino simplemente en ganar la noticia y eso no está bien.

¿Han tenido algún tipo de dialogo con la cancillería colombiana?, quienes en las últimas horas confirmaron la supuesta identidad de los cuerpos.

No, yo no he hablado con nadie de Colombia. No hemos hablado con nadie. Lo único que sabemos es a través de ustedes y precisamente vamos a Medicina Legal de Cali a averiguar lo sucedido.

¿Qué esperan del gobierno colombiano y el gobierno ecuatoriano?

Pues que faciliten, como el Gobierno ecuatoriano lo ha venido haciendo, toda la información. Llegar a la verdad y transparencia porque aquí con los cuerpos encontrados tenemos un objetivo que hemos alcanzado, las familias del pueblo ecuatoriano, pero todavía faltan las otras etapas que son justamente el establecimiento de la verdad, la transparencia y la determinación de responsabilidades tanto de un lado como del otro.

(Lea también: “No queremos 50 años de guerra como en Colombia”: familiares de ecuatorianos asesinados)

¿Cuántos familiares vinieron a Colombia en esta oportunidad?

Estamos más o menos tres familiares por cada uno de nuestros seres queridos. En total somos nueve personas.

Con su llegada a Medicina Legal se les van a tomar algunas muestras para obtener el ADN y hacer los respectivos cotejos. Sin embargo, las pruebas dactilares y de las cartas dentales son los primeros resultados que se obtienen. ¿Les han informado para cuando se les podrían entregar esos primeros resultados?

No. Hasta ahora estamos averiguando con Medicina Legal porque trajimos las pruebas de ADN así que me llama la atención que hayan confirmado la identidad de los cuerpos cuando nosotros ni siquiera hemos entregado las pruebas. Depende como se hallen los restos y en qué condiciones estén para determinar qué tipo de pruebas se les aplica.

¿Si llegan a ser los cuerpos de sus familiares cuales es paso a seguir? ¿Qué se esclarezcan cuales, con los culpables, quieren justicia que es lo que se viene con la CIDH?

Bueno nosotros esperamos que venga la CIDH para iniciar la investigación tanto de la parte ecuatoriana como de la parte colombiana y que el gobierno colombiano reafirme su compromiso, el que ha hecho con nosotros de la no repetición. Que los comunicadores sociales tengan una tranquilidad para ejercer su profesión y no se repitan estos crímenes que ese sea el último que se ve en todos nuestros países en aras de todos los pueblos para que vivamos en paz.