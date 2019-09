Nueva denuncia contra el árbitro Óscar Ruiz por supuesto delito sexual

* Redacción Judicial

Óscar Julián Ruíz, miembro de la Comisión de Árbitros de la Conmebol, volvió a ser denunciado por la supuesta comisión de delitos sexuales en Colombia. Esta vez, el denunciante es Heiner Fabián Reyes Quevedo, exárbitro del colegio del Meta y quien, según reveló el diario El Tiempo, relató ante la Fiscalía hechos ocurridos hace 14 años, cuando él era menor de edad. (Lea aquí: Fiscalía empieza a indagar sobre denuncia contra árbitro Óscar Julián Ruiz)

Reyes, hoy de 27 años, denunció que presuntamente Ruiz abusó de él en dos ocasiones, cuando tenía 13 años de edad. "Una vez terminados los partidos, él prende un ventilador pequeño y se acuesta en la cama y me dice que me acueste a dormir hoy con él, yo tenía 13 años y no le vi nada de raro, y nos acostamos a dormir. Pasados como 10 o 15 minutos Óscar Julián me pregunta que cómo lo veo de peso. Yo le digo que no sé. Entonces me dice: súbase y lo peso a ver cómo está. Yo me subo a la espalda de él y me dice que estoy liviano de peso", narra la denuncia de Reyes publicada por El Tiempo. (Lea aquí: Árbitro narra supuesto acoso por Óscar Julián Ruíz)

Reyes agregó que Ruiz le dijo: "Todos los árbitros que quieran ser profesionales deben pasar por aquí, por mi cama". El segundo abuso sexual, de acuerdo con el denunciante, habría ocurrido en 2008: "Él me lleva cerca de la casa y que vayamos a comer pollo en un asadero que queda por el barrio Bochica. Terminamos de comer y él paga la cuenta de lo que yo me comí, y en forma de broma les dice a los árbitros con los que estábamos comiendo 'esto me lo cobro más ratico'. Después que nos despedimos Óscar me lleva a su casa y con la excusa de que me va a regalar uniformes y tarjetas".

Ruiz se defendió de estas acusaciones y respondió a El Tiempo: "Siguen los mismos ataques de las mismas personas que anteriormente me atacaron, y por lo que ya fueron demandadas por mi equipo de abogados, encabezado por el doctor Mario Iguarán, exfiscal general de la Nación. Los hechos que usted me relata y que yo desconozco por completo son de una época en la que no conocía al señor Fabián, que hoy me demanda".

La denuncia de Reyes se suma a otras dos que instauraron contra Ruiz los exárbitros Harold Perilla y Germán Mauricio Sánchez. Perilla denunció a Ruiz el pasado mes de marzo por presunto acoso sexual y laboral. Aseguró que lo intentó convencer de sostener relaciones sexuales y, ante su negativa, el miembro de la Comisión de Árbitros de la Conmebol habría comenzado a tomar represalias laborales.

En 2012, el también exárbitro Germán Mauricio Sánchez relató que Óscar Julián Ruiz lo habría llevado a su casa en Villavicencio y, mientras dormía, presuntamente le habría tocado los genitales. “Hacia las 5:30 am. yo me desperté al darme cuenta que él tenía su mano dentro mi ropa interior y estaba tocándome los genitales, yo reaccioné de inmediato, le retiré la mano con fuerza y salí corriendo de la habitación. Él ignoró la situación y sólo se dio la vuelta”, contó Sánchez en aquella época. Sin embargo, ese proceso fue archivado por la Fiscalía al no encontrar indicios para continuar con la investigación; mientras que el denunciante fue denunciado, a su vez, por injuria y calumnia y falsa denuncia.

Su carrera en el arbitraje

Óscar Julián Ruiz es el árbitro más importante que ha tenido en el fútbol colombiano en toda su historia. Nació en Villavicencio (Meta), se graduó de abogado de la Universidad Autónoma y dirigió en tres Mundiales. También estuvo en partidos trascendentales de Copa Libertadores, fue juez en Copa Intercontinental, en eliminatorias y, por supuesto, en finales del rentado nacional.

Durante gran parte de su carrera, Ruiz fue reconocido como uno de los mejores árbitros del mundo. Su escarapela Fifa fue recurrente, fue comparado con el histórico italiano Pierluigi Collina y en 2010 fue nombrado por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol como el tercer mejor referí de la década, solo por detrás del eslovaco Lubos Michel y el alemán Markus Merk. Ruiz se retiró del arbitraje profesional en 2011 tras dirigir un compromiso entre Millonarios y La Equidad en el estadio Nemesio Camacho El Campín por las semifinales del campeonato colombiano.