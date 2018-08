Nuevas pruebas en el caso Uribe

Este jueves se dio a conocer una supuesta carta enviada por el exparamilitar Juan Carlos Ramírez Sierra, conocido con el alias del Tuso Sierra, en la que se afirma lo siguiente: “Estando recluido en la prisión federal de Washington Correctional Treament Facility, recibí la visita oficial de los señores Iván Cepeda, Piedad Córdoba y Rodrigo Lara, quienes me pidieron que rindiera una declaración contra el senador Álvaro Uribe Vélez, por los presuntos vínculos de este, con grupos al margen de la ley”.

Al parecer, a cambio de esta declaración los senadores le ofrecieron al exparamilitar asilo político para su familia en Suiza. El texto, dirigido a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tiene fecha del 1º de agosto de este año y sería proveniente de la ciudad de Miami (Estados Unidos). Según el Tuso Sierra su “deber moral” lo obliga a declarar la verdad, por lo que pidió al alto tribunal que le sea escuchado con el propósito de esclarecer los hechos.

El mismo Sierra en 2011 reveló a través de videoconferencia a la Fiscalía las distintas estrategias en las que participaron las autodefensas con altos funcionarios del gobierno Uribe y el DAS para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia, a raíz de sus investigaciones en el escándalo de la parapolítica.

Precisamente los abogados defensores del expresidente Álvaro Uribe anunciaron que este viernes se presentaran ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas de protección en el caso. Este mismo anuncio también fue hecho por el senador Iván Cepeda el pasado martes, quien aseguró que van a recurrir a la CIDH “para pedir garantías de independencia y de protección para los magistrados de la Corte y para pedir medidas de protección para nosotros”.

Sobre el papel del Tuso Sierra en este caso, el hoy senador Uribe ya había hecho varios pronunciamientos. Durante conferencia de prensa el pasado lunes, Uribe aseguró que tiene diversas pruebas que controvierten lo que hasta el momento se conoce en su caso. Según Uribe, todo este material probatorio ha llegado por parte de terceros haciendo referencia a una visita que le hizo el diputado a la Asamblea de Antioquia, Roque Arizmendi, quien al parecer le comentó que a Juan Carlos Sierra, alias Tuso Sierra, lo visitaban en su centro de reclusión en Estados Unidos para ofrecerle diversos beneficios.

“He sabido que le llevaban cartas para que firmara en contra mía. También he sabido que un periodista muy importante fue a ofrecerle un dinero para que me acusara en nombre del exfiscal Montealegre”, agregó el expresidente. Ante esto, a través de su abogado, el senador Uribe pidió al alto tribunal que se le recibiera declaración al exnarcotraficante, sin embargo, señaló que hasta el día de hoy no se le ha recibido tal testimonio. Precisamente, según el expresidente, fue por tal razón que el abogado Diego Cadena estuvo buscando al exparamilitar para hablar con él y “buscar que el Tuso hiciera una declaración en el sentido de lo que había comentado Roque Arizmendi”.