“No hice nada a favor de Fidupetrol”: exmagistrado Jorge Pretelt

Redacción Judicial

El exmagistrado de la Corte Constitucional, acusado de haber pedido un soborno de $500 millones a cambio de incidir sobre una tutela a favor de Fidupetrol, explicó en los alegatos finales de su proceso que la Procuraduría no tuvo en cuenta varias pruebas para pedirle a la Corte Suprema que lo condene.

Avanza a buen ritmo las audiencias finales en el caso contra el exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt. La semana pasada, la Procuraduría le explicó a la Corte Suprema de Justicia que considera que el extogado es culpable de haber pedido un soborno de $500 millones para tratar de influir sobre una tutela a favor de la empresa Fidupetrol. Este martes, 20 de marzo, el turno de hablar lo tuvo Pretelt y su defensa.

En una intervención de más de dos horas, el exmagistrado desvirtuó cada una de las pruebas que presentó el Ministerio Público para pedir su condena. Por un lado, Pretelt cuestionó que en su expediente solo hay un testigo clave que lo acusa de haber pedido el soborno. Se trata del abogado Víctor Pacheco, quien ha dicho que fue el exmagistrado quien le pidió $500 millones para que la tutela llegara hasta el alto tribunal, fuera seleccionada e influyera en la decisión final de sus compañeros magistrados.

“Ese testigo (Pacheco) no es digno de credibilidad”, expresó Pretelt en la audiencia, haciendo referencia a varios percances de salud que ha tenido el abogado y a que en varias ocasiones, ha cometido imprecisiones a la hora de recordar las horas y lugares de lo que sucedió entre el exmagistrado y Pacheco. Durante su intervención, Pretelt dedicó gran parte de su tiempo a descalificar el trabajo que ha hecho el procurador del caso, Jorge Caldas.

Para el exmagistrado, la Procuraduría en ningún momento ha velado por sus derechos y, por lo contrario, ha cometido varias imprecisiones. Según Pretelt, Caldas dijo en su caso que Pacheco era un testigo creíble y que había dicho toda la verdad. Sin embargo, agregó el exmagsitrado, en el juicio en contra del Rodrigo Escobar, otro togado señalado de haber intercedido en la selección de una tutela de Fidupetrol, el mismo procurador advirtió que el abogado Pacheco es un testigo mentiroso.

Pretelt criticó el hecho de que la Procuraduría, al pedirle a la Corte que lo condena, no tuvo en cuenta otras pruebas que para él son claves para demostrar su inocencia. Por ejemplo, no se explica cómo el Ministerio Público asegura que influyó en la selección de la tutela de Fidupetrol si, para hacerlo, debía contar con la ayuda de la secretaria de la Corte, Marta Sáchica, quien durante el proceso explicó que nada sabía del caso.

“No seleccioné, no insistí. No hice nada a favor de Fidupetrol. Nunca he dicho una mentira desde que empezó la investigación en la Comisión de Acusación”, agregó el exmagistrado. Por su parte, el abogado que defiende a las víctimas en este proceso, Hugo Quintero, se acogió a la petición de la Procuraduría u le pidió a la Corte Suprema que condene a Pretelt. “Está demostrada la responsabilidad con base en todo el testimonio de Víctor Pacheco”.

Quintero se refirió al hecho de que el exmagistrado criticara la falta de precisión de Pacheo a la hora de entregar sus testimonios. Recordó que se han tratado de errores de horas y fechas que en ningún momento han sido determinantes en el proceso. “Creemos que los testigos cometen imprecisiones, pero no fue con la intención de mentir, ni darle incredibilidad a su testimonio”, añadió el abogado. Una vez Pretelt y su defensa terminen sus intervenciones, los magistrados del alto tribunal pasarán a estudiar el caso en sus despachos y así definir si el exmagistrado es culpable o no.