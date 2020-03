"Ojalá podamos vivir en un país sin narcotráfico y en paz": hija de Carlos Lehder

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) acaba de devolver dos predios en Quindío que hicieron parte de La Posada Alemana y la La Querendona, el lujoso complejo de cabañas que fueron propiedad del exnarcotraficante Carlos Lehder, quien fue extraditado hace 33 años a los Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Según el gobernador del departamento, los terrenos serán usados para como parque ecológico, el lugar tendrá espacios de esparcimiento para la familia, una reserva ecológica, vivero y un refugio animal.



El Espectador se contactó con la hija del exintegrante del Cartel de Medellín, Mónica Lehder quien en los últimos años se ha enfocado en hacer trabajo de reconciliación con las víctimas del narcotráfico en Colombia. Por ejemplo se acercó a uno de los hijos de Rodrigo Lara Bonilla, Jorge Lara. Incluso, este le ha ayudado para que ella pueda volver a ver a su padre, al cual no ve hace 16 años. El gobierno de Estados Unidos no le permite a Mónica Lehder ingresar a su territorio.

Además de expresar sus sentimientos encontrados sobre la entrega de los predios a la Gobernación (allí pasó su infancia), también señala que a pesar del aumento de los cultivos de coca en Colombia y el resurgimiento de grupos narcotraficantes, la sociedad colombiana ahora es más consciente de que este mundo criminal no es un modelo a seguir.



¿Qué representó esta entrega de la SAE a la Gobernación del Quindío para su familia?

Es una situación que me genera sentimientos encontrados. Por muchos años quise que los resultados fueran diferentes y los bienes fueran devueltos a la familia pero definitivamente hay batallas que inevitablemente no se resuelven a nuestro favor. También recibo esta noticia con felicidad ya que este predio quedará en manos del gobernador del Quindío, Roberto Jaramillo. Sé que él tiene un gran corazón social y pues estos son los proyectos que necesita el país, que va enriquecer el departamento, se va generar un espacio para que toda la comunidad lo pueda disfrutar y es algo que siempre soñé con ver plasmado en estos terrenos. En algunos momentos se me arruga el corazón, pero es preferible que los predios se destinen a estos proyectos y no verlos abandonados en la ruina.

¿Tiene algún recuerdo de la Posada Alemana?

Allí viví lo que fueron los mejores años de mi vida, fue donde me celebraron mi primer año de vida, mi primera comunión y mis quince años. Era mi casa, donde pasaba la mayor parte del tiempo en mi infancia y adolescencia. También, a pocos metros de allí fue donde me dieron la noticia de que mi padre había sido capturado. Tenía apenas cuatro años. A pesar de esto, es un lugar que me llenó de infinitas historias de amor. Me da nostalgia no poder seguir con esos recuerdos, ahora va ser un renacer para tener nuevos recuerdos.

¿Con las otras propiedades de su padre qué pasó?

Con lo poco que quedaba esos bienes se encuentran en proceso de extinción de dominio en la Fiscalía General. (Entre los otros bienes había 13 fincas más, 10 lotes, cinco apartamentos, dos predios urbanos y las sociedades Posada Alemana Ltda. e Inversiones San Julián Ltda. que estaban a nombre del extraditado narcotraficante y su núcleo familiar. Los bienes están ubicados Bogotá, Armenia, y en los municipios de La Tebaida, Salento y Circasia, en el departamento del Quindío).

¿Le gustaría que alguna de esas propiedades o predios se use para realizar un monumento a las víctimas del narcotráfico?

Más que un monumento me gustaría encontrar un método directo para reparar a las víctimas. De todas maneras lo que se proyecta construir en los dos predios será una reparación a toda la ciudadanía a raíz de los estragos que dejó por varios años el narcotráfico.

¿Cómo van los trámites para volver a ver a su padre?

Ha sido imposible volver a verlo, el gobierno estadounidense no me otorga permiso para entrar a ese país. Llevo 16 años sin poder verlo. Siempre mantengo la esperanza de volver a verlo.

¿Qué opina sobre este resurgimiento y transformación del narcotráfico en Colombia?

Aunque el narcotráfico es algo que ha estado presente durante las últimas décadas en Colombia, desgraciadamente hoy va en aumento. Es muy triste. Gran parte de esta problemática es gracias a las series y telenovelas relacionadas al narcotráfico porque le venden a la gente que el mundo del narcotráfico solo genera lujos. No muestran el drama familiar que viven los familiares de los narcotraficantes y que ese goce del dinero solo es pasajero que ese mundo solo deja dos caminos: la muerte o la cárcel. Por eso es que con los hijos de los hermanos Rodríguez Orejuela y Pablo Escobar realizamos charlas para contar nuestras historias y enviar el mensaje a los jóvenes que el narcotráfico le hace un daño enorme a la sociedad.



¿No aprendimos nada del pasado?



A veces parece como si no hubiéramos aprendido nada pero también gracias a los momentos que he compartido durante nuestros conversatorios de reconciliación, también me doy cuenta que es mucha la gente que aprendió la lección y que los buenos somos muchos más y que podemos revivir de las cenizas en las que estábamos. Una de las ciudades que son ejemplo es Medellín porque ha crecido culturalmente, en el sector turístico, a nivel gastronómico. Visitar la comuna 13 y ver a los grupos de jóvenes involucrados en el arte es un gran avance. La capital antioqueña es un ejemplo a seguir de cómo podemos cambiar nuestra historia.

