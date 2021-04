Ordenan captura del disidente “Zarco Aldinever” por la desaparición de un fiscal

La Fiscalía acaba de ordenar la captura de José Aldinever Sierra, disidente conocido como Zarco Aldinever. Como jefe del antiguo Frente 53 de las extintas Farc, el investigado estaría involucrado en el asesinato y desaparición de un fiscal.

José Aldinever Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever, vuelve a ser noticia por cuenta de una orden de captura librada contra él por la Fiscalía, la cual lo vincula con el homicidio de un funcionario de esa entidad en septiembre de 2002. El exguerrillero, antes jefe del Frente 53 de las Farc, es uno de los líderes disidentes de la Segunda Marquetalia, junto a alias Jesús Santrich e Iván Márquez.

De acuerdo con la Fiscalía, el Zarco Aldinever estaría involucrado en la muerte y desaparición de James Silva Duque, quien durante el principio de milenio se desempeñaba como funcionario de la Fiscalía en Villavicencio. La víctima fue interceptada en zona rural de Medina (Cundinamarca) y, al parecer, trasladada a un campamento del entonces Frente 53 de las Farc, en San Juanito (Meta). Allí habría sido asesinado en cautiverio y aún no se sabe nada del cuerpo.

“Información obtenida en el curso de la investigación permitió establecer que, para la fecha de los hechos, Zarco Aldinever era el cabecilla del citado frente y otras estructuras que delinquían en el oriente del Cundinamarca y Meta, por lo que las acciones criminales realizadas por sus subalternos, al parecer, fueron de su pleno conocimiento o correspondieron a órdenes o directrices que impartió en su rol de máximo jefe”, agregó la Fiscalía.

Según informó el ente investigador, el Zarco Aldinever está formalmente imputado, por un fiscal especializado en violaciones a derechos humanos, por los delitos de desaparición forzada, homicidio agravado y rebelión. El líder de la Segunda Marquetalia fue incluido en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero fue expulsado en 2019, tras salir nuevamente armado al lado de Iván Márquez, Jesús Santrich, Romaña y otros disidentes en el video en que estos anunciaron su regreso a la ilegalidad.

El Zarco Aldinever, quien alcanzó a heredar el poder del Víctor Julio Suárez, alias Mono Jojoy (muerto en operaciones militares en septiembre de 2010), ingresó a la guerrilla en diciembre de 1990 -con 14 años-. Según se ha podido establecer, grupos paramilitares asesinaron a su abuelo y dos tíos en Restrepo (Meta). Desde ahí tuvo un ascenso dentro de las filas de las Farc, logrando ser comandante de compañía, de columna y finalmente de frente ¿Su último cargo? Jefe del Estado Mayor del Bloque Oriental de las Farc.

Los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Santos y la cúpula política de las Farc se firmaron en noviembre de 2016. Desde entonces, el Zarco Aldinever se comprometió con los preceptos de las negociaciones, tanto así que en junio de 2017 coordinó una dejación masiva de armas por parte de las Farc. Lideró un encuentro en la zona veredal de Mesetas (Meta), cuando más de 7 mil exguerrilleros se desprendieron de sus fusiles. “Aquí nacimos y aquí nos quedamos”, dijo en su momento.

Sin embargo, la paz duró poco para el Zarco Aldinever y otros exjefes de las antiguas Farc, entre ellos miembros del secretariado. El 29 de agosto de 2019, en un video de 32 minutos, algunos de los negociadores del Acuerdo de Paz en La Habana reaparecieron armados, con trajes camuflados y con una imagen del libertador Simón Bolívar de fondo. El material salió a la luz en un canal de YouTube, dos meses después de que el excongresista Jesús Santrich abandonara su esquema de seguridad y desapareciera el 30 de junio del espacio territorial de capacitación y reincorporación de Tierra Grata (Cesar).

“Desde el Inírida que acaricia con la ternura de sus aguas frescas la selva amazónica y del Orinoco, anunciamos al mundo que ha comenzado una nueva Marquetalia bajo el amparo del derecho universal de levantarse en armas contra la opresión. Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana… La rebelión no es una bandera derrotada ni vencida, por eso continuamos con el legado de Manuel y de Bolívar”, señaló Iván Márquez.

La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP respondió el 4 de octubre de 2019, expulsando a los disidentes que quedaron registrados en aquel video. La jurisdicción encontró que retomaron las armas, ya no aportarían verdad, no repararán a las víctimas y no podrán ser procesados con las prebendas que dejó el Acuerdo para los exguerrilleros-e incluso para agentes estatales-. Ahora, año y medio después, la Fiscalía activa la captura del Zarco Aldinever, pues tendría material de prueba que vincule a al disidente con un asesinato en pleno auge del conflicto armado con las Farc.