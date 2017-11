Ordenan a Claudia López a retractarse por trino contra el fiscal general

Redacción Judicial

El fiscal Néstor Humberto Martínez le ganó la pelea a la senadora Claudia López por una publicación que la congresista hizo en su cuenta personal de Twitter en agosto pasado. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá revisó una tutela presentada por Martínez Neira en la que pidió una rectificación a López por haberlo vinculado con el cartel de la toga y la supuesta participación del exmagistrado Leonidas Bustos en él. En un fallo de apena ocho páginas, los magistrados aceptaron la petición del fiscal y le ordenaron a la senadora que publique en su red social un mensaje durante mínimo 65 días en el que rectifique por completo la información. (En contexto: La tutela del Fiscal general contra Claudia López)

El mensaje de la discordia se conoció el 29 de agosto de este año y decía, textualmente: “Queda claro porque Bustos y Néstor Humberto hundieron Tribunal de Aforados, sabían que terminarían presos si se descubría la venta de fallos". Para el jefe de la Fiscalía, ese mensaje es una injuria injustificada y deshonrosa pues afectaba sus derechos a la honra y al buen nombre. “Solicito que se ordene a Claudia López que en forma inmediata y con el mismo despliegue con el que difundió las afirmaciones publicadas en su cuenta de Twitter, y siguiendo las reglas específicas que la Corte Constitucional ha precisado para el contexto particular de las redes sociales, rectifique la mencionada información”, dijo Martínez Neira. (Le puede interesar: Así fue el duro choque entre Claudia López y el fiscal Martínez)

Para el tribunal, el fiscal tenía la razón. “En el mensaje no se adosó material de prueba que acredite la veracidad de lo afirmado, misiva que, por demás, tiene aptitud de causar graves repercusiones en la honra y buen nombre al asociar al señor Martínez con actuaciones que contravienen la ley y, por supuesto, reprochadas por la sociedad”, se lee en el fallo, en donde se explicó que la rectificación que hizo Claudia López, también en su cuenta de Twitter, no es suficiente pues es “inconsonante con el punto objeto de corrección al no mencionar nada del hundimiento del Tribunal de Aforados”.

El mensaje al que hizo referencia el Tribunal Superior es el que la senadora publicó el pasado 3 de noviembre en el que escribió que se retractaba del trino “que puede interpretarse como una acusación de concusión al fiscal general. No lo es. En mi calidad de senadora y en ejercicio de mi función de control político, mi debate con el fiscal es sobre sus conflictos políticos y de interés como abogado, ministro y fiscal, y sobre nombramientos en su fiscalía de personas vinculadas al llamado cartel de la toga, y no sobre la presunta concusión para venta de fallos. Por tanto reitero que me retracto de todo contenido e interpretación personalizada, directa y deshonrosa del trino contra el fiscal en ese sentido". (Lea también: Senadora Claudia López se retractó por trino contra fiscal general)

Para darle punto final a esta cuestión, el Tribunal le ordenó a la senadora López a que “emita un nuevo mensaje de rectificación para expresar que carece de pruebas para sostener el contenido del tuit publicado el 29 de agosto” que deberá estar publicado durante 65 días como mínimo. Hasta el momento, la congresista no se ha pronunciado al respecto. De no acatar la orden, López puede apelar la decisión y el caso llegaría a la Corte Suprema de Justicia. (En contexto: “Voy a llegar hasta las últimas consecuencias”: Luis F. Henao por lío legal con Claudia López)