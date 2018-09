Otto Bula niega presiones para declarar contra Armando Benedetti

Las reacciones por el escándalo que se ha generado tras la captura del general en retiro Humberto Guatibonza por supuesta participación en una red dedicada al negocio de interceptaciones ilegales no para. Como se sabe, el senador Armando Benedetti fue mencionado por el testigo estelar del caso, coronel (r) Jorge Humberto Salinas, de supuestamente ordenar “chuzar” al fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez. Benedetti aseguró que se trata de una persecución y señaló que desde el pasado 12 de junio, denunció al fiscal Daniel Hernández, quien es uno de los investigadores de este caso, por supuestas actuaciones irregulares. En concreto, presuntas presiones a Otto Bula que ahora el exsenador salió a desmentir.

Para entender este caso, primero hay que explicar que Benedetti asegura que su nombre en el caso Odebrecht salió a colación porque Federico Gaviria habría escuchado a Otto Bula mencionarlo. Benedetti está siendo indagado de manera preliminar por la Corte. En la denuncia, el senador asegura que Bula desmintió a Gaviria y que "estando privado de la libertad en el pabellón ERE Sur de La Picota, también fue increpado por el fiscal Daniel Ricardo Hernández, quien le ofertó significativas rebajas de pena, la concesión de subrogados penales o la prisión domiciliaria (…) a cambio de declarar en mi contra”.

En un comunicado firmado por Bula, con su huella incluida y que envió a través de su defensor, Bula negó tajantemente haber recibido presiones. "Carecen de todo fundamento en la realidad las versiones según las cuáles yo habría recibido presiones o insinuaciones del fiscal Daniel Hernández o de cualquier agente de la Fiscalía General para involucrar en mis declaraciones dentro de la investigación del caso Odebrecht al senador Armando Benedetti", dijo Bula. El exsenador aseguró que su intención de colaborar con la justicia nació de su propia voluntad y que, por ello, no aceptaría insinuaciones o sugerencias para involucrar a cualquier persona "sobre la cual no me consten hechos reales y verificables".

Las denuncias del senador Benedetti, radicadas ante el propio despacho del Fiscal Martínez y del procurador General, Fernando Carrillo, afirman además que Daniel Hernández supuestamente habría acudido a las cárceles La Modelo, Las Mercedes, La Picota y a los calabozos de la Fiscalía ubicados en el antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) ofreciendo supuestos beneficios a testigos a cambio de declarar en contra de Benedetti. En la denuncia se relaciona un caso que tiene que ver con Álvaro Enrique Burgos Toro, condenado por participar en un millonario desfalco al Fondo de Pensiones del Magisterio de Córdoba, un caso por el cual se compulsaron copias contra Benedetti.

Sobre el caso del desfalco en Córdoba, lo que asegura Benedetti es que el testigo Burgos habría cambiado su versión inicial por “(...) presiones y ofertas inverosímiles por parte del fiscal Daniel Ricardo Hernández, quien acudió personalmente al establecimiento carcelario donde se encuentra recluido –pese a que carece de relación con el caso- y le indicó que debía declarar en mi contra, a cambio de recibir una disminución en la pena en sede de casación y no ser trasladado a un calabozo aislado en la ciudad de Bogotá”. Hasta el momento, el fiscal Hernández ni la fiscalía se han pronunciado al respecto.