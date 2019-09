Pareja de la chilena Ilse Ojeda irá a juicio, señalado de ser el autor del feminicidio

Redacción Judicial

Archivo particular.

El cuerpo de la exsargento chilena fue hallado en condiciones de grave deterioro, lo que había dificultado determinar la causa de su muerte y su identificación. Archivo particular.

La Fiscalía General acaba de llamar a juicio a Juan Valderrama, pareja de la chilena Ilse Ojeda, quien fue asesinada a finales de marzo de 2019. Para el ente investigador no hay dudas de que el joven santandereano fue el autor del feminicidio y de intentar desaparecer su cuerpo en zona Rural de Rionegro, Santander. En la audiencia de lectura de escrito de acusación, en la que la Fiscalía expone gran parte de la teoría de su caso, se conoció que fueron cambiados los delitos por los que Valderrama tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados: feminicidio agravado y desaparición forzada.

El 27 de abril, un mes después de la desaparición de Ojeda y 24 horas de haberla encontrado, la Policía capturó a Valderrama en Bucaramanga. El director de la Policía, general Oscar Atehortúa, explicó que en la zona donde hallaron el cuerpo, había también elementos que pertenecerían a Ojeda como un zapato de fabricación chilena y un anillo. Además, reveló que "en la investigación se logró establecer que en febrero pasado la mujer había adquirido un seguro de vida cuyo beneficiario es el capturado (Valderrama), por un valor de $100 millones".

Le podría interesar: Las dificultades para concluir la causa de muerte de Ilse Amory Ojeda.

Tres días después, cuando se confirmó la muerte de Ojeda, la Fiscalía le imputó cargos a su pareja, que también era policía, por los delitos de feminicidio agravado, desaparición forzada, y ocultamiento, alteración y destrucción del material probatorio, en la audiencia de hoy este último cargo fue retirado. Valderrama no los aceptó y su defensa le pidió al juez que lo remitiera a Medicina Legal para que se le realizara una valoración psiquiátrica, aduciendo que este no era consciente cuando habría matado a la chilena. “Miren las circunstancias de modo y lugar, miren el hecho tan terrible que Colombia, Chile, todo el mundo lamenta. Es muy doloroso, eso no es de una persona normal”, indicó su abogado en ese momento.

En la audiencia de hoy la Fiscalía adicionó entre las pruebas los resultados del examen psiquiátrico que Medicina Legal le realizó el pasado 22 de agosto a Valderrama, pero no fue revelado su resultado en la lectura del escrito de acusación. Según El Tiempo, en resumen, ese dictamen indicaría que el joven se encontraba en sus cabales a la hora de perpetrar el crimen. “Se estableció que el momento de hacerse el hecho punible, él se encontraba en plena capacidad mental, es decir, podía comprender la ilicitud de sus comportamientos y auto determinarse”, le contó una fuente del ente investigador a ese diario.

Otra de las pruebas con las que cuenta la Fiscalía son los videos de las cámaras de seguridad de un peaje cercano al lugar donde encontraron el cuerpo incinerado -vereda Portachuelo- y el testimonio de un testigo a quien Valderrama le habría pagado por quemar el cuerpo de su novia. También hay una foto del celular de Ilse Ojeda la cual fue tomada el 31 de marzo donde está en la parte trasera del vehículo de Valderrama. En el detalle, los investigadores encontraron que en la foto aparece una parte del zapato de Ojeda que fue encontrado en la escena del crimen.

Cuando el comandante de la Policía de Bucaramanga, general Manuel Vásquez, afirmó que estaban investigando la desaparición de Ojeda, a partir de una denuncia que instauró su pareja (casi una semana después de no saber su paradero), la atención se centró en su caso. Días después, se empezaron a tener detalles, como que Ojeda González pidió su pensión de casi $90 millones antes de venirse de Chile con su pareja. Desde el 11 de marzo la hermana de Ilse Amory, Alejandra Margarita Ojeda, denunció en sus redes sociales la desaparición. El 28 de abril, el mismo día que Ilse habría cumplido 52 años, su hermana llegó a Colombia a reconocer su cuerpo.

>>Hermana de chilena desaparecida llega a Colombia para identificarla<<

Según informó la Agencia EFE en su momento, Ojeda habría estado cuatro días secuestrada, para luego ser ultimada y quemada; y en Chile, expertos de la Policía de Investigaciones presumen que hay otros responsables además de su novio. "Tengo la certeza que hubo una premeditación desde Chile. Él tuvo claramente la intención de llevarla a Colombia para engañarla. Estamos determinando los pasos previos y posteriores al asesinato”, indicó el investigador chileno Manuel Fuentes Benito, comisario de la brigada de personas desaparecidas en diálogo con Blu Radio.

Juan Valderrama habría planeado asesinato de chilena: investigador chileno

El general Atehortúa dio a conocer hace unos días que Ojeda era contadora de un casino de suboficiales en el país austral, en donde conoció a Valderrama en 2017, cuando este empezó a trabajar allí como chef. El hombre regresó al país a comienzos de 2018 y recibía $1.2 millones mensuales de parte de Ojeda. En octubre de 2018 viajó de nuevo a Chile para convencerla de que se retirara del casino y se fuera a vivir con él en Colombia. Se espera que el juicio en contra de Valderrama inicie en diciembre de este año y la Fiscalía empiece a despatar su arsenal de pruebas en contra del joven santandereano de 28 años.