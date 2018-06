Pérdida de investidura de Álvaro Uribe no prosperó en el Consejo de Estado

Redacción Judicial

El alto tribunal analizó las sesiones legislativas a las que supuestamente el líder del Centro Democrático habría dejado de asistir, y determinó que no se cumplen los requisitos para que el senador pierda su investidura.

La demanda de investidura que tenía en su contra el senador Álvaro Uribe Vélez no prosperó en el Consejo de Estado. Este viernes, el alto tribunal le notificó al expresidente que el recurso que presentó el ciudadano Nixon José Torres Cárcamo no cumplía los requisitos establecidos en la Constitución Política. “El congresista demandado asistió a las sesiones plenarias del 28 de diciembre de 2016, 29 de marzo de 2017 y 20 de junio de 2017, por lo que, sumado al análisis respecto a las demás sesiones, se advierte que no se configura respecto de él la causal de pérdida de investidura”, se lee en el fallo.

El ciudadano había interpuesto la demanda al considerar que el senador había dejado de presentarse a más de seis sesiones del Congreso, donde se discutían los proyectos de ley y actos legislativos. Ni tampoco, decía la demanda, para la época del primer semestre de 2017, había asistido a las sesiones extraordinarias donde se discutían temas referentes al Proceso de Paz entre al Gobierno y las Farc. Para Torres Cárcamo, Uribe Vélez habría vulnerado sus funciones constituciones. (Le sugerimos: Por demanda de pérdida de investidura, Consejo de Estado citó a audiencia a Álvaro Uribe)

En el recurso también estaba establecido que el senador y líder del Centro Democrático no solo actuó de manera individual sino colectivamente en representación de su partido político. Es decir, en pocas palabras, la decisión de que el senador y sus homólogos se apararan de las mencionadas sesiones obedeció a una decisión política de romper el quórum reglamentario en el Congreso antes de que se sometiera a votación de los proyectos que en ese momento se discutían. Sin embargo, el Consejo de Estado no le dio la razón a Torres Cárcamo.

El congresista tuvo a su favor el respaldo del Ministerio Público, que pidió mantener la investidura. “El senador Uribe no asistió, pero presentó excusa médica como consecuencia de una cirugía que se le realizó. Incapacidad médica que le fue prorrogada”, explicó el delegado del organismo de control en su intervención el pasado lunes 28 de mayo. Asimismo, el delegado explicó que, aunque el senador sí asistió a algunas sesiones y dejó de votar, “no es menos cierto que esto se relaciona al proceso de paz, en el cual el Centro Democrático acordó no votar haciendo una oposición en derecho”. De esta manera, el Consejo de Estado mantuvo la investidura del senador. (Lea también: Consejo de Estado admite demanda por pérdida investidura contra Álvaro Uribe Vélez)