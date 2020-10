“No tengo nada que hacer en la Fiscalía”: Piedad Córdoba sobre el caso Gómez Hurtado

La Fiscalía confirmó que citó a la excongresista para que entregue la información que tiene sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Córdoba aseguró que no ha sido notificada.

La Fiscalía confirmó que citó a la exsenadora, Piedad Córdoba, para que entregue la información que dice tener sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Sin embargo, todavía no se conoce si el llamado es a rendir testimonio en calidad de testigo. Recientemente, Córdoba aseguró que tiene información relevante sobre el conflicto armado en el país y que sabe quién asesinó a Gómez Hurtado, con pruebas que demuestran su versión.

Sin embargo, la exfuncionaria le dijo al El Espectador que no ha sido notificada de dicha citación y que considera que no es la Fiscalía la competente para conocer la información que ella puede aportar a este crimen, toda vez que este magnicidio se dio en el contexto del conflicto armado en Colombia.

“Este no es un tema penal ordinario, esto es un tema que se enmarca dentro del conflicto, de la guerra que vivió el país y en el que uno de los muchos asesinados fue Álvaro Gómez Hurtado, entonces ese es un tema que le corresponde a la JEP, a la Comisión de la Verdad. Yo no tengo nada que hacer en la Fiscalía. Si fuera así yo habría puesto una denuncia penal pero yo considero que esto tiene unas características, unas connotaciones específicas que ayudarían a la reconciliación, a la verdad, y que se enmarcan dentro de ese espacio”, manifestó la excongresista.

Agregó Córdoba que su postura se enmarca dentro del acuerdo de paz y que, en ese sentido, sentará su posición. “Respetuosa de la normatividad del país, de las instituciones, creo que hay unas competencias y se respetan y para mí la competencia está en la Justicia Especial para la Paz (JEP) y en la Comisión de la Verdad ¿por qué le tienen tanta pereza a que el caso vaya a la JEP?”, explicó. Sin embargo, acaró que, si le notifican la citación, asistirá pero “con sus tesis”, porque sabe para dónde van las cosas y “por dónde le entra el agua al coco”.

En la noche del pasado 30 de septiembre, hombres armados dispararon contra agentes del esquema de seguridad de Piedad Córdoba, cuando estos regresaban a sus casas. La hipótesis que manejaron las autoridades fue que se trató de un atraco. No obstante, ella considera que hecho estaba directamente relacionado con lo que sabe.

“Esto es muy similar a cuando me secuestraron, pasaron exactamente las mismas cosas, es como calcado y soy consciente de que esto no se trató de un hurto. Yo tenía pensado ir hoy a la UNP para poner el denuncio y el conocimiento de unos mensajes que me han llegado y unas llamadas que me han hecho y tratar de saber de dónde vienen”, contó la exsenadora en La W, horas después de que ocurriera el ataque, recordando cuando en 1999 fue raptada por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Sobre los hechos de anoche, agradezco la reacción de la Policía, quienes además manifiestan que se trataría de un atraco.



Respetuosamente, me permito preguntar:



¿Quién moviliza 8 hombres armados en varios vehículos para atacar a una camioneta y finalmente solo robar un arma? — Piedad Córdoba ✊🏽 (@piedadcordoba) October 1, 2020

Por el ataque que recibió su esquema de seguridad, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, notificó que se había capturado a una persona y dio un parte de seguridad. Igualmente, el hijo de Córdoba y actual senador de la Alianza Verde, Juan Luis Castro, comentó en RCN Radio que: “genera mucha suspicacia el tema de tanta gente para cometer un hurto a un carro que los bandidos saben que es un vehículo blindado”.

Medellín 2019, entran a mi casa, apuntan a mi hijo con un arma. "Fue un atraco"



Bogotá 2019, entraron a mi casa y se llevan computadores. “Un atraco”



Anoche 8 hombres disparan y se llevan un arma. “un atraco”



Una de dos, o los atracadores andan con mi foto, o no son "atracos" — Piedad Córdoba ✊🏽 (@piedadcordoba) October 1, 2020

De acuerdo con ella, esta situación no está alejada de lo que planea contar en la Comisión de la Verdad sobre varios hechos acontecidos en el marco de la guerra, entre estos el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. A principios de septiembre, se conoció de una carta que Córdoba le envió al padre Francisco De Roux, presidente de la Comisión, pidiéndole una audiencia para dar testimonio de hechos de los que fue testigo de excepción.

En la misiva, expuso que puede aportar en seis casos: 1. Paramilitarismo, parapolítica y paraeconomía; 2. Acuerdo Humanitario y labores como facilitadora de paz. 3. Testimonios secretos recogidos de actores del conflicto armado, 4. Victimización y Persecución Política en mi contra, 5. Actores internacionales en la guerra y la paz de Colombia, y 6. Afectación del conflicto armado en las comunidades afrocolombianas.