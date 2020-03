Pistas de la relación entre el "Ñeñe" Hernández y la fuerza pública

Redacción Judicial

Cuando la Fiscalía ya indagaba el supuesto vínculo entre José Guillermo Ñeñe Hernández y el asesinato de Óscar Rodríguez Pomar, hijo de Carlos Rodríguez, con quien el Ñeñe tenía una millonaria deuda, así como su rol en el clan de Marquitos Figueroa (el terror de La Guajira), uniformados mantuvieron una relación directa con el empresario. Así quedó consignado en dos audios interceptados por las autoridades y en fotografías que el mismo ganadero publicó en sus redes sociales.

Desde la semana pasada, el Ñeñe Hernández es protagonista de un escándalo político y judicial por cuenta de una grabación realizada dentro de la investigación por la muerte de Rodríguez, en la que el empresario habla de pasar plata “bajo la mesa” justo antes de la segunda vuelta presidencial de ese año, en la que resultó vencedor Iván Duque Márquez, a quien el Ñeñe Hernández le hizo públicamente campaña. La Fiscalía remitió a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo Nacional electoral todas las interceptaciones.

En la primera de las grabaciones, se escucha a Hernández hablar con un comandante de una unidad militar de apellido Bastidas. Ambos comentan que están cerca de una finca del ganadero (aunque no especifican en dónde) y este le agradece al uniformado por la seguridad que le han brindado, no solo a él, sino también a los predios que tiene en la zona. El ganadero le explica que “por el día no pasa nada, pero por la noche sí”.

José Guillermo Ñeñe Hernández le pide al uniformado que hable con su mamá y, enseguida, le pasa el teléfono. Ella también le da las gracias por la protección que le ha brindado a su hijo. “Siempre lo vamos a cuidar, mientras yo esté en este batallón. Ante todo la seguridad de su hijo”, agrega el uniformado Bastidas. Al final de la llamada, ambos vuelven a hablar sobre la compra de un pescado que el Ñeñe Hernández le pide al uniformado.

"Aquí cuenta con un amigo pa' las que sea, José", le dice el oficial. Este es el audio:

Desde que los primeros audios salieron a la luz, el presidente Iván Duque ha insistido en que nada tiene que ver con Hernández, el tema de la "plata bajo la mesa", y que no tiene conocimiento sobre lo dicho por el Ñeñe Hernández. “Quiero dejar claro que nunca le pedí al señor Hernández ningún recurso para mi campaña (…), ni tampoco hay aportes del señor Hernández a mi campaña”, señaló hace unos días el primer mandatario.

En el segundo audio, un empleado del empresario llama a su jefe, luego de que la Policía lo detuviera. Al parecer, lo que sucedió es que el agente se dio cuenta de que el número de la matrícula no coincidía con el motor, por lo que quería inmovilizarlo. En el audio se escucha que el conductor le pasa el teléfono al policía para que hable directamente con su jefe. El Ñeñe Hernández le dice que todo se trata de un mal entendido, pues el carro estuvo mucho tiempo sin uso en su finca y los papeles se refundieron.

El ganadero le reitera en varias ocasiones que él es muy amigo de la Policía y que conoce a varios generales de esa institución. El agente le explica que va a dejar ir a su conductor, pero que debe aclarar el problema de la matrícula. “Yo soy ganadero y me conoce todo el mundo”, agrega el Ñeñe. Y, sobre la fotografía, se trata de una publicada por el empresario en Instagram el 9 de marzo de 2019 dentro de un avión del Ejército de matrícula EJC 1136.

Este es el audio:

Según trascendió el pasado lunes 9 de marzo, la propia institución confirmó que allí viajó el Ñeñe Hernández junto con el general Óscar Rey Linares, entonces comandante de la Quinta Brigada. La aeronave cubrió la ruta Aguachica-Valledupar con la misión de que el comandante pasara revista de tropas y asistiera a una reunión de seguridad con el gremio de ganaderos y comerciantes del norte del país en la Cámara de Comercio de Valledupar a la que, precisamente, iba a asistir Jose Guillermo Hernández.

El Ejército explicó que el ganadero le pidió el favor al general Rey Linares de que lo llevara hasta allá, petición que él aceptó. Además, a través de un comunicado de prensa, la institución señaló que “para la fecha, el señor José Guillermo Hernández era conocido como empresario del sector ganadero, proveniente de una familia tradicional del Cesar”. No obstante, el nombre de Ñeñe Hernández reposa en expedientes judiciales desde 2015 por el asesinato del hijo de Carlos Rodríguez, a quien le debía una millonaria suma de dinero. Y para ésa época, además, ya existía un extenso informe de policía judicial -divulgado por este diario el pasado domingo 8 de marzo- en el que figuraba como brazo político y financiero del clan de Marquitos Figueroa.

El crimen de Rodríguez se perpetró el 18 de agosto de 2011 y esas pesquisas, en la que se realizaron las interceptaciones telefónicas que han generado esta controversia, hoy son de nuevo relevantes. Además de esta fotografía, en las redes del Ñeñe Hernández reposan otras dos en las que aparecen generales activos del Ejército. La institución aseguró que "corresponde al año 2016 y la otra al año 2018, épocas en las cuales, se reitera, el señor Hernández era reconocido por la sociedad como un empresario".