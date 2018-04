Pliego de cargos a junta directiva del Banco Agrario por préstamo a Navelena

Redacción Judicial

Por presuntas irregularidades en el préstamo de 120.000 millones de pesos otorgado al consorcio Navelena S.A.S, la Procuraduría General formuló pliego de cargos en contra de once miembros de la Junta Directiva y directivos del Banco Agrario. Navelena cuenta con la participación de la constructora Odebrecht de Brasil, inmersa en una red de sobornos y corrupción en América Latina. El préstamo estaba supuestamente dirigido para la ejecución del contrato para la recuperación de la navegabilidad del Río Magdalena.

El ministerio Público reprochó la aprobación del préstamo, el 12 de noviembre de 2015, los integrantes de la Junta Directiva, por no tener en cuenta el “estudio del riesgo reputacional de esta operación financiera que surgió por la captura de Marcelo Odebrecht y de otros directivos de sus empresas”. No se logró el cierre financiero y no se pudo hacer la cancelación del préstamo en las fechas previstas.

Para la Procuraduría, no se valoró adecuadamente que el socio de Navelena, es decir, Odebrecht, se encontraba en causal de liquidación para la fecha en que se solicitó el crédito. Tampoco que Navelena S.A.S. presentaba al parecer pérdidas acumuladas del orden de $226.6 millones y un nivel de endeudamiento del 99%. Las faltas que habrían cometido los funcionarios fueron calificadas como gravísimas a título de dolo para los miembros de la Junta Directiva del Banco.

Los investigados son: Arturo Adolfo Dajud Durán, delegado del Ministerio de Agricultura; Andrés Escobar Arango, delegado del Ministerio de Hacienda; Luis Fernando Mejía Alzate, como representante del accionista mayoritario; Juan Luis Hernández Celis, como representante del Gobierno Nacional y Luis Eduardo Gómez Álvarez, César Pardo Villalba, Francisco Estupinán Heredia, como miembros independientes.

Además, endilgó cargos al expresidente de la entidad financiera, Francisco Solano Mendoza; a las exvicepresidentes de Crédito y Cartera, Gloria Marcela Ferrán Muñoz y de Banca Comercial, Mónica Santamaría Salamanca, y al gerente de Cuenta en Banca Empresarial – Gerencia Regional Bogotá, Omar Arturo Páez Forero.