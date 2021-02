Policía Nacional en alerta por la venta de supuestas vacunas contra el Covid-19

La institución anunció que se encuentra en contacto permanente con organizaciones como Interpol, Europol y Ameripol para detectar amenazas y prevenir engaños, estafas, hurtos y cualquier acción que pueda afectar la salud de los ciudadanos, principalmente, con la supuesta venta de vacunas contra el Covid-19.

La comercialización y venta de supuestas vacunas contra el Covid-19, mantiene en alerta a las autoridades colombianas. Este viernes la Policía Nacional anunció que, en el marco del Plan Nacional de Vacunación, que inició esta semana en el país, se ha fortalecido la cooperación con organizaciones internacionales para detectar todas aquellas actividades criminales que puedan representar un riesgo para la salud y la seguridad de los ciudadanos. (Lea también: Traer vacunas contra COVID no es delito, pero sí un riesgo biológico)

La institución informó que, a través de Interpol y sus 194 países miembros en el mundo, se intercambian alertas naranjas (peligro inminente de seguridad pública) y moradas (modalidades criminales), así como guías de evaluación de amenazas frente a modalidades delictivas relacionadas con el Covid-19. Lo anterior, permite detectar casos concretos como falsificación de vacunas o la venta irregular de las mismas, principalmente a través de internet.

Ante esta situación, la Policía recordó que en Colombia el único autorizado para importar y distribuir las vacunas es el Ministerio de Salud, por lo que la reciente incautación de 70 unidades del biológico efectuada por la DIAN y el Invima en el Aeropuerto El Dorado, causa preocupación entre las autoridades nacionales. En ese sentido, los uniformados también se han apoyado en el Centro de Cibercrimen de Europol y el Grupo de Delitos Informáticos de Ameripol.

Con ambas entidades, se genera un intercambio de información en tiempo real relacionada con las tendencias criminales surgidas en esta época de vacunación contra el Covid-19 en Europa y América Latina. Pero además de enfocar la atención en los riegos contra la salud y el patrimonio de los ciudadanos, la Policía indicó que viene fortaleciendo sus capacidades para detectar cualquier ataque contra los sistemas de información del Estado como la plataforma “Mi Vacuna”, que es el portal de consulta de las etapas de vacunación al que expertos de la institución hacen un acompañamiento constante. (Le puede interesar: Alcaldes y gobernadores, a coordinar plan de seguridad para custodiar vacunas)

“En nuestro país se han detectado, por ejemplo, portales falsos de entidades gubernamentales del sector salud, creados por criminales que quieren apoderarse de los datos personales de incautos ciudadanos mediante el envío masivo de correos electrónicos, a través de los cuales solicitan el diligenciamiento de supuestos formularios de vacunación. Esta información personal obtenida es utilizada para delitos de suplantación y estafa”, indicó la institución.

Advirtió, además, que mediante el envío de archivos adjuntos que son descargados por ciudadanos incautos, los delincuentes buscan infectar dispositivos electrónicos como celulares y computadores para obtener información relacionada con tarjetas débito y crédito. Otra modalidad detectada en Colombia y otros países del mundo se da mediante la suplantación de personas a través de WhatsApp. Según explicó la Policía, una vez los criminales tienen acceso a los contactos (tras infectar los equipos), generan un perfil falso para ofrecer la supuesta venta de vacunas por valores superiores a los $100.000.

Los uniformados también están detrás de los perfiles en redes sociales y páginas web dedicadas a esta actividad de la falsa comercialización de vacunas. Y, en lo relacionado con las “fake news” o noticias falsas, la institución también está verificando y validando con fuentes la legitimidad de informaciones difundidas sobre el Plan de Vacunación Nacional. (Noticia relacionada: Vacunación en Bogotá: el plan de 48 horas)

Recomendaciones para los ciudadanos:

La Policía recomienda acudir a fuentes oficiales y medios de comunicación reconocidos para obtener información sobre el Plan de Vacunación Nacional. Además, el ciudadano debe tener en cuenta que, como lo resalta el Invima, la vacuna contra el Covid-19 es un producto biológico que debe ser aplicado por personal autorizado en espacios clínicos. Por otro lado, advierten no dejarse engañar con la venta de cupos para vacunación o anuncios de vacunas especiales, pues las vacunas autorizadas por las autoridades de salud requieren condiciones especiales de almacenamiento y distribución.

Otra recomendación es no dejarse aplicar vacunas o adquirirlas en lugares no autorizados y por fuera del cronograma de inmunización promovido por el Gobierno, porque puede exponerse a que le inyecten una sustancia espuria con efectos adversos para la salud. Además, advierte la Policía que no descargue archivos adjuntos procedentes de correos electrónicos desconocidos, en los que le soliciten datos personales. Finalmente, quienes deseen reportar alguna situación sospechosa, pueden comunicarse a la línea 123 o hacerlo a través del CAI Virtual. Si es víctima de un delito también puede denunciar a través de la plataforma ADenunciar, disponible en las páginas web de Policía y Fiscalía. (Lea también: Con demanda piden tumbar el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19)

La seguridad y la salud de los ciudadanos son las prioridades de @PoliciaColombia en el marco del Plan Nacional de Vacunación. La cooperación con @INTERPOL_HQ, @Europol y @AmeripolOrg nos permite anticiparnos multilateralmente frente al delito Cibernético. https://t.co/yfxBjHlj2F — Mayor General Jorge Luis Vargas Valencia (@DirectorPolicia) February 19, 2021

Cifras de la Policía de Colombia con respecto a este tema:

* Siete noticias falsas relacionadas con la vacuna reportadas ante los validadores oficiales.

* 12 solicitudes de eliminación de contenido publicado en redes sociales que generaba desinformación.

* Cuatro solicitudes de bloqueo de portales web falsos utilizados para el robo de datos personales.

* 86.400 jeringas incautadas en Barranquilla provenientes de Asia.

* 225.585 unidades de medicamentos fraudulentos incautados.

Resultados a nivel internacional:

* Solo este año, a través de la dark web o internet oscura se ha detectado un incremento del 400% en el ofrecimiento de supuestas vacunas, especialmente rusas, chinas e israelíes, a precios que oscilan entre los 100 y 250 dólares.

* Se han registrado siete ataques a laboratorios fabricantes de vacunas en el mundo, por parte de criminales que buscan apoderarse de la fórmula.

* Diariamente se registran alrededor de 18 millones de ataques cibernéticos a nivel global relacionados con el covid-19.

* 240 millones de mensajes falsos relacionados con el covid-19 son publicados diariamente en Internet.

* En Estados Unidos se han incautado más de 10 millones de mascarillas que no cumplen las condiciones técnicas para evitar un contagio. Además, en ese país se han incrementado en un 300% los ataques informáticos, a través de los cuales criminales suplantan autoridades gubernamentales para el desvío de vacunas y pagos de las mismas.

* En Australia los ataques relacionados con distribución de malware a través de correos electrónicos y enlaces por mensaje de texto se han incrementado un 150%.

* En Alemania, el phishing (suplantación de portales web) para el apoderamiento de datos personales se ha incrementado en un 200%.

* En China fueron capturadas 80 personas por fabricación de vacunas falsas, las cuales eran soluciones salinas sin ningún efecto contra la pandemia.

* En Brasil los delitos informáticos se incrementaron un 350%, registrando principalmente ataques a través del envió de mensajería instantánea.

* México registró la captura de seis personas por tráfico de vacunas falsas, comercializadas a 2.000 dólares la dosis.

* En Chile se presentó en hurto de 40 vacunas que se encontraban en un puesto de salud.

* En Argentina se registró el hurto de 30 dosis de un reconocido hospital.

* En Estados Unidos, igualmente, se presentó el asalto a un vehículo que transportaba 30 vacunas.