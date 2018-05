"Popeye", capturado por denuncia de extorsión en su contra

Redacción Judicial

Esta mañana John Jairo Velásquez, más conocido como Popeye, fue a presentarse a la oficina la Fiscalía de crimen organizado de Medellín. Quería saber si tenía algún proceso en su contra por las amenazas que salieron desde su cuenta de Twitter contra personas de la izquierda o contra el candidato presidencial Gustavo Petro. En ese momento, le indicaron que no tenía investigación formal por el tema de las amenazas. Popeye se creyó libre de deudas con la justicia. En la Fiscalía lo sacaron de su error: tenía una orden de captura en su contra por otro proceso y lo detuvieron.

A Popeye, le contaron fuentes de la Fiscalía a este diario, dos familias lo han denunciado por extorsión. Y no solo a él. En las denuncias se relacionan a otras personas que, junto a Popeye, habrían hecho parte del plan para extorsionarlos. En este momento, el CTI busca a los supuestos cómplices de Popeye, quien será presentado ante un juez en un plazo máximo de 36 horas para legalizar su arresto. En la audiencia, además, le van a imputar cargos por las amenazas en redes sociales.

Sin embargo, el reconocido sicario de Pablo Escobar ya se encontraba en la mira de las autoridades desde hace varios meses. El 9 de diciembre de 2017, Popeye fue encontrado en la fiesta de cumpleaños de Juan Carlos Mesa, conocido con el alias de Tom, uno de los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos, el cual fue capturado ese mismo día por las autoridades.

Para ese entonces, el director de la Policía, general Jorge Hernando Nieto, advirtió la presencia de Velásquez y “otros ciudadanos que fueron extraditados a Estados Unidos en su momento y que ya habían regresado a Colombia y estaban departiendo con este delincuente”, indicó Nieto. Para la Fiscalía, la presencia de Popeye en el lugar, "demostraba un incumplimiento a los presupuestos procesales para dicho beneficio. Pues dentro del grupo de personas fueron capturados un número plural de ciudadanos en situación de flagrancia, portando armas de fuego y estupefacientes”.

Pero Popeye le salió al paso a las afirmaciones de la Fiscalía y aseguró a través de su cuenta de Twitter que "No es delito ir a una fiesta" y que no tenía miedo de volver a prisión porque en poco tiempo estaría de nuevo atacando al gobierno. "No le temo ni a la cárcel ni a la muerte".

Otra de las polémicas que ha generado Velásquez Vásquez es sobre su simpatía con el partido Centro Democrático. Se puede decir que todo inició en marzo del año pasado cuando Popeye anunció que se sumaba a la marcha organizada por este partido político para la “defensa de la democracia” el 1 de abril de 2017. En ese entonces, el sicario de Pablo Escobar lanzó duros calificativos en contra el Gobierno Santos y contra el Legislativo, al afirmar que “el 80% del Congreso colombiano es un vómito, son unas porquerías, son unos ladrones”, y añadió que “este es el Gobierno de las trampas, de la corrupción, de las mentiras”.

Hace tan solo unos días, Popeye volvió a ser noticia luego de que el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, lo denunciara ante la Fiscalía por varios mensajes que emitió a través de su cuenta de Twitter, en los que supuestamente hacía “apología al genocidio” según señaló el congresista. Según la denuncia, Popeye afirma que los seguidores de Petro son una “nueva guerrilla”, y que a través de la Policía y del Ejército se combatirán a los “colectivos petristas".

Los delitos por los que, en concreto, pide el legislador del Polo que Velásquez sea investigado son: apología del genocidio, hostigamiento por motivos de raza, religión, ideología política, u origen nacional, étnico o cultural, injuria, calumnia, amenazas e instigación a delinquir. En menos de 36 horas la Fiscalía determinará con la imputación de cargos por qué cargos va a abrir investigación contra Popeye, cuyos mensajes en contra de la izquierda y todo lo que esté vinculado a esta se han hecho frecuentes desde hace tiempo. El exsicario, por su parte, aseguró que su cuenta había sido hackeada.