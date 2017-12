Popeye: No es delito ir a una fiesta, por eso me liberaron

Redacción Judicial

El exjefe de sicarios de Pablo Escobar, respondió con violencia a quienes lo cuestionan por haber acompañado a alias 'Tom' en su fiesta de cumpleaños. "No le temo ni a la cárcel ni a la muerte", dice.

¿Popeye siguió delinquiendo? Esa es la pregunta que se hace la opinión pública luego de que se conociera que Jhon Jairo Velázquez Vásquez, exjefe de sicarios de Pablo Escobar, estaba acompañando a Juan Carlos Mesa, alias Tom, en la celebración de su cumpleaños.

Luego de que Popeye quedara en libertad, la Fiscalía pidió que se revocara su libertad por incumplir los compromisos de la sustitución de la detención preventiva.

Para la Fiscalía, la presencia de Popeye en el lugar, "demuestra un incumplimiento a los presupuestos procesales para dicho beneficio. Pues dentro del grupo de personas fueron capturados un número plural de ciudadanos en situación de flagrancia, portando armas de fuego y estupefacientes”. Lea también: Fiscalía pidió revocar libertad de “Popeye” por incumplimiento de compromisos

No pasó mucho tiempo para que Velázquez Vásquez respondiera al ente acusador. Popeye respondió desde su cuenta de Twitter. Su respuesta fue agresiva, retadora. "No es delito ir a una fiesta", trinó.

El ex lugarteniente de Escobar señaló que no tiene miedo de volver a prisión porque en poco tiempo estará de nuevo atacando al gobierno. "No le temo ni a la cárcel ni a la muerte".

Extrañamente, en uno de sus trinos, Popeye hace referencia a la Farc. Sugiere que las preguntas que se hacen las autoridades por su presencia en el lugar en el que estaba el narcotraficante más buscado de Colombia, hacen parte de una persecución. Además: 'Tom', el capo del narcotráfico que conducía un carro viejo

En su airada respuesta tuitera, Popeye envió un mensaje a la Fiscalía. Asegura que ha brindado información para que las autoridades actúen contra las bandas del narcotráfico en Medellín.

En el momento de su captura, 'Tom' y las 15 personas que estaban con él celebrando su cumpleaños número 50, se preparaban para descansar. La fiesta, en un condominio exclusivo de El Peñón, terminó a las tres de la madrugada. Fue en ese momento que entraron las autoridades.

“Se encontraba el denominado alias “Popeye” y otros ciudadanos que fueron extraditados a Estados Unidos en su momento y que ya habían regresado a Colombia y estaban departiendo con este delincuente. Todo esto será colocado a disposición de la Fiscalía para surtir los cursos judiciales”, indicó el general Jorge Hernando Nieto Rojas, director de la Policía Nacional.

Además: Popeye, el youtuber de memoria selectiva

$US 14 mil y cerca de $96 millones hacían parte de la "caja menor" del jefe de la Oficina de Envigado en el momento de su captura. En el lugar además fueron encontrados, según el general Nieto, 7 vehículos de gama alta y una lancha. El arma de 'Tom' era la única con una cacha bañada en oro.

"Fueron capturadas otras 3 personas con armas de fuego, estupefacientes y equipos de comunicación. En el lugar se reunieron 9 hombres, 4 mujeres y 2 menores de edad".