Por ahora, no habrá ningún sancionado por el uso del avión presidencial para ir a Panaca

No habrá sanciones por la polémica que desató el que el avión Fokker 0002, de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), fuera utilizado para transportar a la primera dama María Juliana Ruiz, a sus tres hijos (Luciana, Matías y Eloisa) y a ocho invitados más, a la fiesta de cumpleaños de Eloisa Duque en el parque temático Panaca, en el Quindío. La Procuraduría informó que no iniciará investigaciones por el caso, pues encontró que no se configura ninguna falta disciplinaria.

El procurador general, Fernando Carrillo, dijo este miércoles: "Por la doctrina que ha habido en el Ministerio Público, aquí no hay un ilícito disciplinario y no lo hay porque hay un bien mayor que es la protección de la seguridad de la familia del jefe de Estado". Esa doctrina se dio, precisamente, por una decisión anterior de la Procuraduría de no investigar otra polémica similar, pues, como dijo Carrillo: "no es la primera ocasión que esto sucede en Colombia, así que hay unos antecedentes".

El jefe del Ministerio Público se refiere, en concreto, a cuando el expresidente Juan Manuel Santos fungía como Ministro de Defensa y, de regreso de un viaje de servicio, transportó a su hijo Martín y a unos amigos de éste en un helicóptero militar desde Anapoima a Bogotá. Hubo también investigación de la Procuraduría, que terminó en archivo, al considerarse que por la jerarquía del cargo que ostentaba Santos y los riesgos para su entorno familiar, “resultaba sensato que utilizara medios de desplazamiento confiables, de conformidad con los esquemas diseñados por los competentes para estos efectos”.

Inmediatamente se dio a conocer la información del uso del avión presidencial para la fiesta de la hija de Duque, la molestia creció en redes sociales y pronto la palabra “Panaca” se convirtió en primera tendencia para Colombia en Twitter. Las críticas se centraron en un elemento obvio: ¿por qué usaron un avión presidencial para tal cometido? En este caso, dijo Carrillo, "se cumplen los criterios de proporcionalidad, como lo ha dicho la Procuraduría, con aquel incidente famoso que pasó con un helicóptero". Es decir, al estar en una situación tan similar, se debe llegar a la misma conclusión: no hubo faltas.

A renglón seguido, sin embargo, Carrillo aclaró que está dispuesto a abrir una investigación si le allegan las pruebas de que hubo faltas que merezcan el uso de las facultades de la Procuraduría. "Evidentemente, si alguien me entrega algún tipo de documento con pruebas contundentes de que hubo un ilícito, pues yo estaría dispuesto a iniciar esa investigación, pero insisto, aquí está la protección de la familia presidencial y de los derechos de unos menores", señaló el jefe del Ministerio Público.