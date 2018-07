La Policía lo sacó del municipio en un helicóptero

Por amenazas contra su vida, trasladan a personero de Murindó (Antioquia)

Redacción Judicial

En las últimas horas, Freddy Armando Urón Freytter, personero del municipio Murindó en el departamento de Antioquia, tuvo que ser traslado por la Policía pues recibió amenazas contra su vida. El personero fue evacuado del territorio en un helicóptero de las autoridades.

La información también fue confirmada por Jorge Eliécer Maturana, alcalde del municipio. Según como lo señaló el mismo Urón Freytter a este diario, esta no es la primera amenaza en su contra. Desde hace un tiempo ha recibido múltiples intimidaciones por las denuncias que como personero ha realizado en la zona. Sin embargo, esta última amenaza llegó en un mensaje a la Policía y fue esta misma la que le comunicó al personero que debía salir del municipio cuanto antes pues su vida corría peligro.

"La llamada que recibí de la Policía me informó que ya iban por mí, me recomendaron que me encerrara en mi casa mientras ellos llegaban. Me dijeron que estuviera pendiente de movimientos extraños", le dijo Urón a El Espectador. De igual forma, el personero le confirmó que hasta el momento considera que las amenazas provienen de presuntos paramilitares que, según él, desde hace un tiempo están incursionando en el municipio.

Estos hechos suceden luego de que en días pasados, el 8 de julio, en el acta del Consejo de Seguridad de Murindó, el personero explicó que había presencia de por lo menos 150 paramilitares alrededor del municipio. Estas denuncias también se basaron en la alerta que varios pobladores de la zona hicieron a las autoridades informando acerca de controles que presuntos uniformados realizaron en el transporte por el río Atrato y de un supuesto reclutamiento a un joven de unos 22 años.

"En estas condiciones de defensor de Derechos Humanos siempre se está expuesto a esas amenazas, yo he recibiendo estas intimidaciones desde el año pasado. La más grave sucedió en febrero pasado, después de una intervención que hice por un proceso, donde un sujeto me amenaza delante de todo el mundo y luego también un concejal del municipio hizo lo mismo. Esas amenazas provienen de grupos paramilitares porque yo he denunciado una incursión paramilitar que se está presentando en el municipio. Incluso me dijeron que se filtró un audio donde yo decía que ellos se iban a meter al pueblo y donde señalaba que de, alguna manera, tenían cierta afinidad con la Fuerza Pública”, explicó el funcionario.

Por ahora, el personero Urón se encuentra fuera del municipio y señaló que son las autoridades competentes las que tienen que corroborar la información, a través de las denuncias que ya se presentaron, y activar una ruta de protección. Por el contrario, si la situación es más grave, mantenerlo fuera del departamento.

