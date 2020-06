Además de Aníbal Gaviria, Fiscalía investigará a Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos

Con la noticia de la detención del exgobernador Aníbal Gaviria, por supuesta irregularidades en la firma de un contrato durante su primer mandato, la Fiscalía agregó dos investigaciones más en el documento en el que ordenó la captura del exfuncionario. Allí, los fiscales compulsaron copias para que el ente investigador investigue a otros dos exgobernadores de Antioquia, Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos, y establecer si también cometieron irregularidades similares a las de Gaviria.

El caso tiene que ver con la época en la que Gaviria fue elegido por primera vez como gobernador en 2004. En ese entonces, la gobernación firmó un contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada – Caucasia), por un valor de $41.663 millones. Según la Fiscalía, aunque al comienzo se pactó un anticipo del 25 % para el contratista, en realidad los constructores habrían recibido un adelanto del 29 %, “ lo que significó casi $ 1.500 millones de más para el contratista.

Para el ente investigador, esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia y, por eso, inició las investigaciones formales en contra de los exmandatarios locales. La Fiscalía afirma que Gaviria, como gobernador, era el representante legal del departamento, el ordenador del gasto y, aun cuando hubiese delegado la función de contratar, debía vigilar este proceso. En este caso, se asegura que el anticipo habría sido pagado sin la aprobación de una garantía contractual que aseguraría la destinación correcta de los dineros.

Según fuentes de la Fiscalía, la ejecución del contrato ocurrió durante varias administraciones y, por eso, el ente investigador también debe investigar las posibles irregularidades que habrían cometido los sucesores de Gaviria: Luis Alfredo Ramos, quien fue gobernador entre 2008 y 2011, y Sergio Fajardo, gobernador entre 2012 y 2015. El fiscal del caso de Aníbal Gaviria advirtió la semana pasada que, además del lío con los anticipos, existen dos adiciones al contrato inicial que, al parecer, también tendrían irregularidades.

En diálogo con los periodistas Daniel Samper y Daniel Coronell, el ahora suspendido gobernador Gaviria, expresó que está en shock por la situación. “Esto es una pesadilla. Me enteré alrededor de las 10:30 a.m. No podía dar crédito a la situación, era inaudito. Yo no quiero entrar en contraataques, por supuesto me voy a defender con mucha convicción. Y la defensa no es atacar a alguien o una institución, ese no es mi estilo, pero indudablemente es una decisión desproporcionada, arbitraria y no fundamentada en el derecho y la justicia”, expresó Gaviria.

A su juicio, la decisión de la Fiscalía, más allá de afectar a su familia y su persona, le genera un perjuicio a la Gobernación como institución, así como que genera desconfianza a nivel nacional, porque, reconoce, que su caso escaló tomó envergadura país por ser una injusticia. “Esta decisión crea desconfianza, desinstitucionaliza y envía mensajes muy negativos”, comentó.