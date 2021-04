¿Por qué el general Rey está pisando tantos callos?

El general (r) Javier Rey Navas se ha convertido en una piedra en el zapato para el gobierno. (Ver al final una actualización de esta noticia)

La última salida en los medios de comunicación del general (r) Javier Rey Navas, en la entrevista que dio a Los informantes de Caracol Televisión, no sólo levantó muchos callos en el gobierno, sino que dejó claro que al interior del Ejército se vive un tenso ambiente por cuenta de la situación que atraviesan los diálogos de paz en La Habana (Cuba). Asegura que hay muchos militares que han expresado su inconformidad y según Rey Navas, esta fue una de las razones que lo motivó a retirarse ya que decía que el presidente Juan Manuel al enterarse de su posición empezó a desconfiar de su trabajo. Ha sido tanta la polémica que ha provocado el general (r) por sus declaraciones que la Fiscalía le abrió investigación por supuestamente revelar información de inteligencia clasificada y de seguridad nacional.

En la entrevista con Los Informantes, el general (r) aseguró que existen documentos clasificados en los que se establece que alias ‘Timochenko’ no está en Colombia sino, supuestamente, escondido en Venezuela en fincas y haciendas, “unas en la frontera, otras cerca de Caracas”. Es decir, que el máximo jefe de las Farc está viviendo a escasos metros de la capital del vecino país. Asimismo, señaló que existe una mesa paralela de negociación entre las Farc y el gobierno en esa ciudad y que es en ésta en la que se están validando los acuerdos: “Mi general (Jorge Enrique Mora Rangel) estaba muy disgustado pensando en que estaban pasando cosas por debajo de la mesa. Porque el gobierno no ha sido coherente con eso y también se hablan cosas desde Venezuela, porque hay gente nuestra, del gobierno, que va a Venezuela y habla con ‘Timochenko y con otros (...) Hay personas que están yendo allá, están en documentos que están clasificados. Son personas que están con Sergio Jaramillo”.

Para el general (r) Rey el objetivo de estas reuniones era afectar la inteligencia de las Fuerzas Armadas y, especialmente, las operaciones aéreas, ya que según oficial (r) –quien dirigió durante muchos años la Aviación del Ejército– esta arma es la que más resultados ha dado, como por ejemplo, la Operación Jaque y los golpes a ‘Raúl Reyes’, el ‘Mono Jojoy’ o ‘Alfonso Cano’. En pocas palabras dio a entender que las Farc le estaban solicitando al gobierno suspender los ataques aéreos, lo que sería la clara evidencia de la Operación Tortuga que tanta discusión ha provocado. Desde el presidente hasta los altos mandos militares han negado tal afirmación. Sin embargo, Rey Navas puntualizó que “por eso he pedido que saquen los documentos, que el gobierno los desclasifique, es que yo los vi”. Para la Fiscalía el general (r) pudo haber revelado información que comprometía la seguridad nacional y él, como miembro de la reserva activa tiene una cláusula que lo obliga a guardar el secreto de documentos clasificados. Sin embargo, una fuente del alto gobierno se preguntó por qué a pesar de que el presidente y los mandos militares quieren negar a toda costa las afirmaciones de Rey Navas, el ente investigador quiere procesarlo por afectar la seguridad nacional y no por injuria y calumnia, si supuestamente sus palabras faltan a la verdad. Además, también se cuestionan por qué le cabe una investigación al oficial (r) si varios políticos y altos rangos de las Fuerzas Armadas que han dado información sobre la posible ubicación de ‘Timochenko’ y los máximos comandantes de la guerrilla no han sido procesados.

Pero más allá de las investigaciones, se cree que el trasfondo del asunto de las investigaciones es que existe una pelea casada entre la Fiscalía y el general (r) Rey Navas, ya que el oficial en la entrevista dio a entender que un funcionario habría recibido dineros de las Farc: “Ya sentía que algo venía sobre nosotros cuando encontramos un documento de unas conversaciones entre alias ‘Mauricio’ o El ‘Médico’, que está en la frontera con Venezuela, y ‘Timochenko’, en la cual hablan de que tienen paga a una persona que dicen es fiscal”. Fuentes cercanas al proceso manifestaron que la Fiscalía anda revisando hasta los extractos financieros de Rey Navas y su familia –los bancos ya lo notificaron–, ya que tienen la hipótesis de que el oficial (r) no tienen cómo justificar la compra de una lujosa propiedad en Bogotá.

Cabe recordar que el general (r) Rey, tras su renuncia el pasado 17 de febrero, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) una solicitud para que le dieran medidas cautelares argumentando que en su contra existía una “propaganda negra” y que no tenía garantías procesales si la fiscalía lo llegaba a investigar. Y es que según Rey Navas, todo comenzó “desde la filtración de las coordenadas al expresidente Uribe. Yo no lo hice, soy sincero. Les mandé a seis generales esas coordenadas. A uno de ellos lo chuzaron y quienes lo hicieron le mandaron la información a Uribe. A mí me piden la renuncia, me dicen que me vaya. Pero yo me pregunto: “¿por qué me voy a ir si yo no la pasé? En diciembre el investigador me dice que no hay inconvenientes y yo le pido al Ministro de Defensa que salgamos a decir que no hay nada, que yo no tenía nada que ver. Porque el Ministro me había dicho que el Presidente no confiaba en mí”.

Asimismo, aseguró que estuvo presente en cinco reuniones que realizaron el presidente Santos y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, con la cúpula militar en las que insistentemente manifestó su inconformismo. “Desde el 6 de septiembre del 2012 hasta el 20 de noviembre del año pasado se hicieron cinco reuniones donde el Presidente y el ministro de Defensa nos explicaron que era lo que estaba pasando con los diálogos. En esas reuniones siempre nos paramos y manifestamos nuestro inconformismo a través de recomendaciones para que tuvieran cuidado. Pero no fuimos escuchados porque Sergio Jaramillo mantiene la posición de que no quiere recibir información que va en contra del proceso”, le dijo a Los Informantes Rey Navas.

La última jugada del general (r) Rey fue la petición que le hizo a la Cidh requiriendo que el Estado colombiano informara si los miembros de las Fuerzas militares serán considerados como víctimas en el proceso de paz o si serán tratados como “iguales a las Farc”. Un tema que se ha convertido en no de los principales obstáculos en las negociaciones con las Farc, ya que la guerrilla se ha negado a admitir su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad y por el contrario, ha mantenido una posición en la que se quieren mostrar como víctimas y no como victimarios. Los militares siempre han manifestado que a pesar de que son combatientes, ellos han sufrido en carne propia los horrores del secuestro y las miles de minas antipersona. Por eso, este debate es complejo y los argumentos de rey Navas están haciendo eco.

“Quienes recibimos la orden de hacer la guerra para preservar las instituciones ahora resultamos incómodos y en sí mismo no sólo un obstáculo para este gobierno, sino que ya no tenemos espacio digno en nuestra sociedad (…) Mientras se pacta con nuestros enemigos, a quienes derrotamos en el campo de batalla y quienes atentaron en contra de las instituciones que hoy pueden actuar con libertad, nuestros generales son condenados a morir en prisión y quienes vencimos a las Farc somos sujetos de muerte reputacional”, se lee en el documento.

* Actualización de esta noticia: Con posterioridad a esta publicación, el señor general (r) Javier Rey Navas remitió a El Espectador el Oficio No. DJT-20160 del Grupo de Apoyo Legal – Dirección de Justicia Transicional de fecha 15/03/2021, en el que se afirma que una vez “Consultado el Sistema de Información de Justicia y paz SIJYP, se determinó que no existe registro como víctima, desmovilizado colectivo o postulado a obtener los beneficios de la Ley 975 a nombre del señor JAVIER ENRIQUE REY NAVAS, identificado con cédula de ciudadanía No. XXXXXXXX, por lo que en el marco de la citada Ley no se adelanta investigación que involucre al precitado”.