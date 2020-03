¿Por qué la Corte Constitucional no cambió las reglas para abortar en Colombia?

La Sala Plena, con una votación de seis contra tres, no acogió la ponencia que presentó el magistrado Alejandro Linares -que pedía despenalizar el procedimiento en las primeras 16 semanas de gestación- y, en cambio, consideró que las demandas que habían originado esta discusión no contaban con los requisitos mínimos, por lo que no ameritaba hacer un nuevo pronunciamiento.

