¿Por qué la Corte Suprema escuchará a María Mercedes Williamson en caso Uribe?

Redacción Judicial

Este martes la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia seguirá recibiendo testimonios en el marco de la investigación formal que adelanta en contra del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno, relacionados con una presunta intención de manipular al testigo Juan Guillermo Monsalve, quien ha relacionado al exjefe de Estado con grupos paramilitares. Hoy le toca el turno a María Mercedes Williamson y los huilenses Hugo Tovar Marroquín y Rodrigo Vidal. ¿Por qué?

Al expresidente Uribe se le investiga junto con el congresista del Huila Álvaro Hernán Prada por supuestamente realizar gestiones para llegar al testigo Monsalve con el fin de que este cambiara el testimonio que dio a la justicia. En el entramado que se habría utilizado para ello, salieron a relucir diferentes intentos para abordar al testigo. Uno de estos intentos relaciona al abogado Jaime Lombana y su suegra María Mercedes Williamson, quienes estuvieron en la cárcel La Picota el 22 de febrero de 2018, el mismo día en que el abogado Diego Cadena -apoderado de Uribe- se reunió con Monsalve.

Lombana y Williamson fueron a visitar a Enrique Pardo Hasche, cuñado de esta última, quien está condenado por el secuestro de Eduardo Puyana. Según la Corte Suprema, cuando esta reunión se acabó, Hasche se sentó en la mesa en la que estaban Monsalve (condenado por paramilitarismo) y el abogado Cadena, quien se presentó al testigo en nombre de Uribe y se ofreció a presentar un recurso de revisión en su caso sin cobrarle un peso. Todo, a cambio de formar un documento. Hasche, Cadena y Lombana declararon ante el magistrado César Reyes de la Sala de Instrucción el pasado viernes 6 se septiembre.

Williamson dará su testimonio desde las 8:00 de la mañana. En una carta enviada a este diario el 27 de julio de 2018, la abogada insistió en que la reunión con Enrique Pardo Hasche cumplió con los reglamentos de la prisión, que versó sobre su situación jurídica y de salud y que en la misma no participó ninguna persona más. “(…) Ni el doctor Jaime Lombana y ni mi persona, en el caso de mi visita al interno Enrique Pardo el 22 de febrero del presente año, ni en ninguna de las demás que he realizado por espacio de los 10 años que Enrique lleva recluido en prisión, he conocido, entrevistado o de cualquier forma relacionado directa o indirectamente con el señor Juan Guillermo Monsalve”, señaló.

Otro episodio que investiga la Corte Suprema tiene que ver con el congresista Álvaro Hernán Prada, quien supuestamente contactó a Carlos Eduardo López Callejas, alias Caliche, para que este convenciera a Juan Guillermo Monsalve de que hiciera un video en el que se retractara de su testimonio. Prada ha negado estos señalamientos y, en cambio, ha dicho que fue Rodrigo Vidal quien lo buscó directamente y, a través de Mauricio Marroquín, para pedirle una cita sobre un tema urgente. A la cita, según su versión, llegaron Vidal junto con Caliche, quien dijo ser amigo de Monsalve, quien supuestamente le manifestó quería contar la verdad sobre el caso.

Vidal es la segunda persona que escuchará la Corte este martes y luego seguirá el abogado y excandidato al Senado Hugo Tovar Marroquín, cuyo nombre también salió a relucir en estas supuestas gestiones. En diálogo con este diario, este último negó haber servido de intermediario entre el congresista Prada y alias Caliche. “Yo no presenté a nadie ahí, ni llevé a nadie a Prada, a mi de ese episodio no me consta nada”. Tovar aseguró que sí conoce a Prada de tiempo atrás y que conoció a Caliche por intermedio de Vidal, quienes se le acercaron para tramitar un tema de una denuncia por un robo de ganado.

Tovar aseguró que no conoce al testigo Monsalve. “Yo sí conozco al tal Caliche ese, pero de retractaciones no tengo ni idea, yo me enteré fue por los medios de comunicación”, dijo a El Espectador. Hernando Mauricio Marroquín, por su parte, será el primero en declarar mañana miércoles a las 8.00 de la mañana. Luego lo hará el excongresista Hernando Torres Barrera, quien habría sido contactado por el abogado Diego Cadena para llegar a la exfiscal Hilda Janeth Niño para que ella se comprometiera a declarar contra funcionarios de la Fiscalía en relación con el caso que se adelanta contra Santiago Uribe, hermano del expresidente. Niño declaró el miércoles 4 de septiembre ante la Corte.

