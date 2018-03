Por quinta vez el magistrado Gustavo Malo dejó esperando a la Corte Suprema

Redacción Judicial

El magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo Fernández no asistió a la citación hecha por la Sala de Gobierno de esta Corte que pedía la asistencia de Malo este martes 20 de marzo a las 8 de la mañana para que explicara sus presuntos vínculos con el escándalo del cartel de la toga. En dicha diligencia se definirá si el togado es apartado de su cargo mientras transcurren las investigaciones del caso.

De acuerdo con su abogado defensor, Malo no asistió a la diligencia judicial debido a que se encontraba en una cita médica. Aunque hasta el momento, Malo no ha enviado ninguna incapacidad médica que lo imposibilite para asistir a la Corte, esta podría llegar a los escritorios de la Corte a lo largo del día. De no ser así, el magistrado Malo Fernández podría presentarse el día de mañana en una nueva sesión extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia.

Malo Fernández está ausente de su cargo desde el pasado 27 de septiembre de 2017, tras pedir una licencia no remunerada de dos meses con el propósito de defenderse de las acusaciones que lo involucran con el peor escándalo que salpica a las altas cortes. Aunque el togado debió regresar el 1 de diciembre de ese mismo año, presentó lo que sería la primera de una serie de incapacidades médicas para no presentarse ante la justicia.

Desde ese momento han transcurrido cerca de 6 meses en el que el magistrado ha estado ausente. En su reemplazo se encuentra el magistrado Fernando Bolaños. La última de las excusas de Gustavo Malo llegó a los escritorios de la Corte Suprema el 27 de febrero de este año, con la que obtuvo el permiso de seguir ausente de su despacho hasta el pasado sábado 17 de marzo.

En contexto: (Corte Suprema niega nuevo permiso a Gustavo Malo)Con los días contados, la semana pasada el cuestionado magistrado hizo llegar a la secretaría de la Corte otra excusa para evitar el llamado de sus compañeros y seguir ausente hasta el 23 de marzo. Sin embargo, este permiso fue negado y Malo Fernández fue citado a la diligencia de este martes a la cual no asistió.