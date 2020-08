El Tribunal Superior de Cali pidió a esa instancia que haga el trámite correspondiente sobre un recurso de desacato que presentó Víctor David Aucenon, el hombre que entuteló (y ganó) al presidente Duque para que este borrara un trino de naturaleza católica, el cual permanece intacto su perfil de Twitter desde el pasado 9 de julio.

El presidente Iván Duque se niega a borrar el trino que publicó el pasado 9 de julio en su perfil de Twitter, en el cual celebró el reconocimiento a la Virgen de Chiquinquirá “como patrona de Colombia”. Su publicación llevó a un abogado, de nombre Víctor David Aucenon, a presentar una tutela para que Duque tuviera que retirarla, y aunque el abogado encontró eco a su petición, la cual hizo en nombre del Estado laico que se supone es Colombia, el mensaje de naturaleza católica que envió Duque a quienes lo siguen por esa red social permanece donde ha estado en el último mes.

El pasado 24 de julio, por primera vez, y el 4 de agosto, por segunda vez, el Tribunal Superior de Cali le ordenó Presidente Iván Duque que eliminara esa publicación en su cuenta de Twitter. Al ver que esa orden no se cumplía, el abogado Aucenon presentó una solicitud para que se declarara un incidente de desacato, es decir, que un juez determinara que el presidente hizo caso omiso a una resolución judicial. Y como Duque tiene fuero constitucional, el Tribunal remitió el caso a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que es la instancia pertinente para determinar si el mandatario incurrió en desacato.

(En contexto: Duque no puede exaltar en su cuenta de Twitter a la Virgen de Chiquinquirá)

La publicación del presidente Duque motivó al abogado Aucenon a llevar este tema a los estrados judiciales, argumentando que ese mensaje se difundió a través de una una cuenta que, aunque personal, está destinada para difundir información oficial. La decisión de la tutela se conoció el pasado 24 de julio, cuandoel Tribunal le dio la razón al abogado Victor David Aucenon y le ordenó al presidente retirar el trino de su cuenta dentro de las siguientes 48 horas después de conocer el fallo, argumentando que las autoridades públicas tienen prohibido favorecer a una creencia o a una iglesia determinada.

El Tribunal de Cali recalcó que, lejos de unir a la población colombiana, la publicación del jefe de Estado “deja de manifiesto la adhesión del presidente por una religión en particular”, lo cual viola la imparcialidad religiosa que los dirigentes políticos de Colombia se supone que deben mantener. “Se evidencia el incumplimiento de la orden de tutela”, dijo el Tribunal de Cali, porque el presidente Duque no lo ha notificado de su eliminación y porque, al revisar su cuenta de Twitter, el mensaje continúa al aire.

(Le puede interesar: Presidente Duque tiene dos días para informar a Tribunal si eliminó trino de la Virgen)

En respuesta, la defensa del presidente pidió que se declarara nulo el incidente de desacato y refirió al Tribunal que este no cuenta con la competencia de determinar si el presidente incurrió en desacato. De acuerdo con la jurista, el Tribunal “carece de competencia para conocer del incidente de desacato, en virtud del fuero constitucional del que goza el presidente”. El Tribunal, a su vez, respondió que, si bien identificó el incumplimiento, la representante del presidente hizo una interpretación errada del requerimiento de ese despacho “toda vez que el mismo no da cuenta de apertura de incidente de desacato”.

El Tribunal también le aclaró a la abogada de Duque que el segundo requerimiento se hizo con el propósito de vigilar el cumplimiento de la sentencia de tutela del pasado 24 de julio que le ordenó al presidente eliminar el trino, “pues de no hacerse se podría incurrir en una posible falta disciplinaria, tesis que ha sido reiterada también por el Consejo de Estado”. Además, el Tribunal dejó en claro que evidencia el incumplimiento de la orden dado que “la apoderada no hizo mención alguna sobre el particular en el término judicial otorgado, y una vez consultada la cuenta de Twitter @IvanDuque se constata que aún permanece el mensaje”.

El trámite no deberá extenderse a más de diez días hábiles para que sea conocido por la Comisión y así se asuma “el conocimiento de la posible infracción disciplinaria, así como de las sanciones a imponer”.