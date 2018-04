Presidente de Ecuador propone reunión con Santos para analizar secuestro de periodistas

Redacción Judicial

Luego del encuentro con los familiares de los periodistas secuestrados del diario El Comercio, la canciller de Ecuador María Fernanda Espinosa anunció que el primer mandatario de ese país, Lenín Moreno, le planteó al presidente de la República, Juan Manuel Santos, un encuentro para evaluar la situación en la frontera y del equipo periodístico secuestrado el pasado 26 de marzo. Encuentro que, de acuerdo con Espinosa, se realizaría en la Cumbre de las Américas programada para el próximo 13 y 14 de abril en Lima (Perú).

En este encuentro, que se realizó este martes, también asistieron periodistas de medios de comunicación de Ecuador que se autoconvocaron y entregaron, además, una carta a la cancillería en donde le piden el gobierno ecuatoriano que involucre a su homólogo de Colombia en el rescate del periodista Javier Ortega Reyes, de 31 años; el fotógrafo Paúl Rivas Bravo, de 45; y el conductor Efraín Segarra Abril, de 60, secuestrados, al parecer, por disidencias de las Farc en Mataje (Esmeraldas). “No estaban de vacaciones, no evadieron sus responsabilidades, trabajaban por el derecho de la ciudadanía a informarse”, dice la carta. (Le podría interesar: Ecuador le pide a Colombia que no haga operaciones para rescatar a sus secuestrados)

En la comunicación se explica que, de acuerdo con la prueba de vida enviada por los secuestradores, el equipo fue transportado a territorio colombiano, por lo que consideran de “vital importancia” que la cancillería de Ecuador active “el servicio exterior y este esté presente e informado de todo lo se gestione en Colombia para traer sanos y salvos a nuestros compañeros”. El equipo de periodistas firmantes manifestó que más que un intercambio de notas diplomáticas, piden más presencia del servicio exterior y que se informe a la prensa todas las gestiones para liberar al equipo periodístico.

“Es necesario que se informe a qué funcionario la Cancillería ha encargado seguir de cerca el tema y coordinar las acciones con los otros ministerios, y qué tipo de disposiciones le ha dado al Embajador ecuatoriano en Bogotá. Si bien el Ministerio del Interior está encargado de la vocería sobre el tema, es necesario que se dé a conocer qué otras acciones ha realizado la Cancillería ante otros organismos internacionales para asegurarse que los tres ecuatorianos retenidos están con vida y qué posibilidad de negociación a través de organismos internacionales como la Cruz Roja sería posible hacer”, expresaron los periodistas, comunicadores, fotoperiodistas, camarógrafos y demás trabajadores de medios de comunicación de Ecuador. (Lea también: Ecuador combatirá "injerencia" de disidentes de las Farc: Lenín Moreno)

“Tenemos muy pocas respuestas al respecto. Entendemos que hay una comunicación, pero no sabemos a qué nivel se está realizando esto porque no vemos resultados", dijo Angela Meléndez, una de las periodistas autoconvocadas, al diario El Comercio. Hasta ahora, ni las autoridades colombianas ni ecuatorianas han confirmado la situación de los tres trabajadores. El ministro del Interior de Ecuador, César Navas, dijo este miércoles que todavía no han verificado la veracidad de un supuesto comunicado firmado por el Frente Oliver Sinisterra en el que se anunció la muerte de los dos periodistas y el conductor plagiados. “Hemos tomado contacto con las autoridades políticas de Colombia, fuerzas armadas y de policía nacional, que nos han informado que no conocen sobre la veracidad de esta información”, dijo Navas en una rueda de prensa.