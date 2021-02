Presidente Duque confirmó la recaptura en España de alias El Zarco

El pasado 3 de febrero, El Espectador reveló que un tribunal de España dejó en libertad al exguerrillero Luis Jhon Castro Ramírez, alias El Zarco, reclutador de víctimas para falsos positivos en el Tolima. Posteriormente, el Gobierno afirmó que hizo lo posible para extraditar a Castro, sin éxito.

El presidente, Iván Duque, confirmó la recaptura del exguerrillero del Eln Luis John Castro Ramírez, alias El Zarco, confeso reclutador de víctimas de falsos positivos, para que sea extraditado al país donde es requerido por el delito de homicidio en persona protegida, como presunto colaborador de miembros del Ejército en casos de ejecuciones extrajudiciales sufridas por la población tolimense en 2008.

“Por instrucciones mías, esta semana nuestra Policía Nacional fortaleció la comunicación con todo el equipo judicial y policivo del reino de España y hoy se nos ha confirmado la recaptura del bandido conocido como alias El Zarco, para que sea extraditado a nuestro país a la mayor brevedad. Ese delincuente tiene que venir a responder aquí, a Colombia, por los crímenes que ha cometido”, indicó el mandatario.

El pasado 3 de febrero, El Espectador reveló que la extradición de “El Zarco” se había dilatado tanto que quedó archivada en España, donde fue detenido en 2019. Según lo documentó la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (de España) ordenó la libertad y pidió que se archivara la extradición del procesado porque, aunque el trámite fue autorizado desde el 18 de mayo de 2020, el Gobierno colombiano no realizó las actuaciones dirigidas a que el traslado de alias El Zarco se cumpliera.

El 29 de octubre de 2020, España le dio 15 días a Colombia para llevar a cabo el traslado de El Zarco o, de lo contrario, este obtendría su libertad por vencimiento de términos y eso, precisamente, fue lo que ocurrió. Sin embargo, otra versión es la que entregan las autoridades colombianas. El pasado 4 de febrero, el ministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela afirmó que, tanto él, como representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, pusieron “todo su empeño” para que “El Zarco” volviera al país, pero que la pandemia complicó el trámite. (Lea también: “El Zarco” no será extraditado de España y Colombia dice que hizo lo que pudo)

“La extradición de Castro Ramírez fue aprobada por la justicia española en abril del 2020 y desde ese momento se puso en conocimiento de la Interpol para que un funcionario lo recibiera en Madrid, para traerlo a Bogotá. La Interpol adujo que, por medidas adoptadas por ambos países como consecuencia de la pandemia, no se pudo traer oportunamente. Pero quiero hacer énfasis que este Ministerio adelantó todos los trámites para su extradición e hizo los requerimientos a la Interpol para que ese proceso fuera efectivo”, aseguró Ruiz. No obstante, al parecer, la extradición de alias El Zarco no está perdida, según los recientes anuncios del presidente Duque.

De acuerdo con uno de los interrogatorios registrados de alias El Zarco ante la Fiscalía, tenía como principal escenario los municipios de Coyaima y el Guamo, y la vereda Potrerito, de Ibagué, en el Tolima. Según el exguerrillero del Eln, todo comenzó cuando conoció al sargento Rubiel Bustos Escarraga, alias Mauricio, quien le habría dicho que “le colaborara” para llevar a buen término su proceso de desmovilización del Eln. Y esa colaboración se trataba, según la Fiscalía, de la ejecución extrajudicial de seis personas en la finca Los Mangos de la vereda Potrerito de Ibagué, en 2008. Por estos hechos, el ente investigador abrió un proceso penal contra el coronel (r) Javier Vallejos.

El Espectador conoció un documento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el cual el soldado Rafael Ricardo Rincón Quitora se sometió a la justicia transicional por los hechos vividos en la finca Los Mangos. De acuerdo con Rincón, alias El Zarco reclutó en Cali a las seis personas masacradas -amigos-, indicándoles que había una jugosa oferta de trabajo en una finca de Ibagué.

Asimismo, alias El Zarco es mencionado en el expediente que llevó el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, durante 2015, por la supuesta ejecución extrajudicial de tres personas, en 2007, a manos del Batallón de Alta Montaña N°3 de la Tercera Brigada del Ejército de Cali. En el documento se establece que Luis Jhon Castro Ramírez fue un “guía geográfico” al servicio del Ejército Nacional en la masacre contra Gustavo González Daza, Víctor Hugo Mosquera Bossa y Jhon Eider Corrales.