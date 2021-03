Presidente Duque da luz verde la extradición de “Alex”, presunto miembro del Eln

La extradición de José Gabriel Álvarez Ortiz, alias Alex, es un hecho. El presidente Iván Duque, tras aprobación de la Corte Suprema de Justicia, firmó los papeles del traslado a EE.UU., donde requieren al presunto miembro del Eln por delitos de narcotráfico. Su familia dice que es inocente.

El presidente Iván Duque ya estampó su firma sobre los papeles de extradición de José Gabriel Álvarez Ortiz, alias Alex, quien es requerido en Estados Unidos por, supuestamente, ayudar al Eln a coordinar organizaciones transnacionales para traficar cocaína a Norteamérica. De acuerdo con el máximo mandatario, sería el primer guerrillero del Eln en ser trasladado a ese país por orden de una corte federal gringa.

En contexto: Corte Suprema aprueba extradición de un supuesto miembro del Eln a Estados Unidos.

Acabo de firmar extradición de José Gabriel Álvarez Ortiz, alias 'Alex', solicitado por EE.UU por narcotráfico, y luego de concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia. Este criminal, del grupo narcoterrorista Eln, es solicitado por la Corte para Distrito Sur de Texas. 1/2 — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) March 29, 2021

El presidente Duque ya había revelado detalles sobre esa extradición el pasado 25 de marzo, en la Asamblea de Afiliados del Consejo de Empresas Americanas (CEA). Ese día explicó que al traslado le faltaban solo detalles para finiquitarse. “Y seguirán varios más, para que quede en evidencia cuáles son esos grupos que tratan de cabalgar con discursos políticos, pero que lo que tienen dentro de su estructura no es más que vil criminalidad común incentivada, promovida y, además, alimentada por el narcotráfico”, agregó.

El mismo día, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia autorizó la extradición de alias Alex, quien fue señalado como un operador logístico del Eln en el Magdalena, bajo las ordenes de Jaime Miguel Picón, alias Chencho. Entre ellos, en compañía de alias Choncha, habrían manejado las finanzas de ese frente guerrillero y la administración de las rutas de narcotráfico. Alias Alex tiene 26 años y es oriundo de Ocaña (Norte de Santander).

A pesar de que la alta corte autorizó su extradición, solo lo hizo por uno de los tres cargos acusados por la Corte del Distrito Sur de Texas (Estados Unidos): distribución internacional de cocaína. ¿La razón? De acuerdo con la Corte Suprema, “la extradición no procede para delitos cometidos por menores de edad”. En el indictment -escrito de acusación- la justicia estadounidense señaló, sin que se sepa aún si se trató de algún error, que desde el 2000 alias Alex, habría incurrido en “narcoterrorismo” cuando el procesado solo tenía 5 años.

Lea también: Gobierno aprobó la extradición del exparamilitar alias “El Canoso” a EE.UU

Y no solo eso. Según la Corte del Distrito Sur de Texas, desde enero del 2000, alias Alex habría incurrido en el delito de asociación delictuosa de distribución internacional de cocaína. Así quedó en el documento del Gobierno estadounidense: “los acusados (…) José Gabriel Álvarez Ortiz, alias Alex, a sabiendas y de forma intencionada, se unieron en una asociación delictuosa y acordaron juntos y con otras personas conocidas y desconocidas para el Gran Jurado, fabricar, distribuir y poseer con intención de distribuir 5 kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína”.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia avaló el cargo de distribución internacional de cocaína, propuesto por la justicia estadounidense, pues alias Alex habría enviado alrededor de 30 kilogramos de cocaína a norteamericana, en hechos que datan, presuntamente, entre el 1° de febrero y el 22 de marzo de 2019. De acuerdo con la Corte del Distrito Sur de Texas, alias Alex sería miembro de apoyo del Eln y transportista de droga.

“Desde febrero a marzo de 2019, agentes del FBI en colaboración con la Policía Nacional de Colombia completaron una compra controlada internacional de 30 kilogramos de cocaína destinada para su distribución en Houston, Texas de Picón Rodríguez -alias Chencho- (…) Picón Rodríguez envió a sus socios Barbosa Montaño y Álvarez Ortiz -alias Alex- a recoger el pago inicial”, explica la justicia estadounidense. Según el indictment, se trató de una operación encubierta, donde se negociaron falsamente US$45 mil dólares, para hacer caer tanto a Chencho como a Alex.

“Desde febrero a marzo de 2019, agentes del FBI, en colaboración con la Policía de Colombia, ‘completaron una compra controlada internacional de 30 kilogramos de cocaína destinada para su distribución en Houston, Texas’. La entrega del dinero la hicieron dos agentes de la Policía -equipados con dispositivos de grabación de audio y video- el 25 de febrero de 2019 en un centro comercial de Cúcuta. José Gabriel Álvarez Ortiz -alias Alex- conducía el vehículo de placas MVN-340”, agregó la Presidencia.

Otras recientes extradiciones: Clan del golfo: Extraditan a alias “Orejas”, primo del hombre más buscado del país

De acuerdo con el presidente Iván Duque, el 8 de mayo de 2020, el Gobierno de Estados Unidos solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores la detención preventiva con fines de extradición de alias Alex. El presunto miembro del Eln fue capturado el pasado 18 de septiembre, en un parqueadero público del barrio Los Cristales de Ocaña (Norte de Santander). Desde entonces, tanto la Corte Suprema de Justicia como la Presidencia de la República adelantaron los trámites para llevarlo a Estados Unidos.

De acuerdo con los abogados de alias Alex, la Corte Suprema no habría decretado las pruebas suficientes para demostrar la inocencia del procesado. Los defensores del extraditable dijeron que se trata de un “circo” orquestado por las autoridades estadounidenses, las cuales buscarían solo obtener resultados con una “supuesta” lucha antidrogas contra las organizaciones criminales. En diálogo con Caracol Radio, el padre del investigado aseguró que Álvarez Ortiz no tiene relación alguna con el Eln.

“Mi hijo es un joven trabajador, de 26 años de edad, tiene un tallercito donde pinta motos y carros y no tiene nada que ver con lo que le acusan de guerrillero y narco (...) curiosamente los grandes guerrilleros están en la calle y los inocentes en la cárcel, no es justo que mi hijo este pagando por algo que no ha cometido (...) Esto ha sido muy duro yo estoy acabado y ni que decir la familia. Está detenido en La Picota, en el Pabellón de los narcotraficantes, allá todo es plata y eso es lo que no tenemos. Acá estamos haciendo arepas, de eso vivimos y lo poco que hacemos es para mandárselo para que pueda sobrevivir en medio de esta tragedia”, dijo el pasado 25 de marzo.

::Conozca aquí la historia de la abogada Maritza Lorza, a quien quieren extraditar a Estados Unidos por supuestamente intentar colar narcos en la JEP::