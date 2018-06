En un plazo de 48 horas

Procurador delegado deberá retractarse con director del Instituto de Antropología

Redacción Judicial

Por orden del juzgado 61 administrativo de Bogotá, el procurador delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Leandro Ramos, deberá retractarse de los señalamientos que le hizo al director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), Ernesto Montenegro Pérez, a través de su cuenta en Twitter. En un fallo de 10 páginas, la jueza Edith Alarcón Bernal concedió la tutela presentada por Montenegro Pérez, quien consideró que le habían vulnerado sus derechos al buen nombre, a la honra y al debido proceso.

El antropólogo manifestó que el funcionario de la Procuraduría emitió mensajes contra él y su nombramiento como director de Icanh. Según la tutela, Leandro Ramos dijo que Ernesto Montenegro Pérez ocupaba ilegalmente el cargo del director, que iba a saquear el Galeón San José y que simuló ser arqueólogo. En el recurso también dijo que el procurador vulneró la reserva de una investigación disciplinaria en su contra por haber reproducido un mensaje de Twitter que hizo en su momento la periodista Darcy Quinn. (Lea también: La paz devela el arte mitológico oculto en las selvas de Colombia)

En el curso de la tutela, Leandro Ramos expresó que la mayoría de sus trinos son “réplicas” de otras cuentas que tienen citas de publicaciones de prensa nacional e internacional. Asimismo, afirmó que uno de sus trinos era un documento publicado por medios de comunicación sobre oficios que indicaba que Ernesto Montenegro Pérez había sido posesionado en ese cargo sin el cumplimiento de los requisitos legales. Y, por último, explicó que sus publicaciones no puedes tildarse de “consejo o concepto” porque es una expresión relacionada con información obtenida en medios de comunicación.

En efecto, el despacho consideró que los trinos emitidos por Leandro Ramos son enlaces y opiniones enmarcadas dentro de la libre expresión. Tampoco, dijo la jueza, se vulneró la reserva de la investigación disciplinaria en contra de Ernesto Montenegro Pérez porque fue un mensaje difundido por una periodista que fue quien obtuvo el documento y no el procurador. (Le sugerimos: “Estamos abiertos a la discusión”)

No obstante, la jueza manifestó que no sucede lo mismo con el trino emitido el 19 de mayo de 2018 en donde, en respuesta a otra publicación, el procurador mencionó: “Toda una máxima para quien ocupa ilegalmente ese cargo (director del Icanh) desde el primer minuto, cree aún que podrá expoliar el galeón San José y simular ser arqueólogo”. Al respecto, la funcionaria precisó que las iniciales de la cuenta de Twitter de Leandro Ramos (@PD_Func_publica) dan a entender un “vínculo” con la Procuraduría, “por lo que sus expresiones pueden generar lesiones a derechos fundamentales”.

La jueza Edith Alarcón Bernal también manifestó que el mensaje dista de ser una opinión porque es un mensaje que nombra directamente a Montenegro Pérez y se afirman conceptos que requieren ser probados. “Confrontada la hoja de vida del accionante y la certificación de Icanh se encuentra que el nombramiento no ha sido declarado ilegal y si bien existe una investigación disciplinaria al respecto la misma no ha concluido”, precisó la jueza, quien agregó que no se probó si las mencionadas afirmaciones eran verdaderas, por lo que Leandro Ramos faltó a la verdad.

“También se vulnera su honra, pues además de que su imagen fue distorsionada con hechos que no se probaron ciertos, el demandante debió soportar los juicios de valor”, agregó el despacho. Por todo esto, la jueza Edith Alarcón Bernal ordenó que en un término de 48 horas el procurador se retracte a través de su cuenta en la red social. Este fallo, sin embargo, podría ser apelado. (Le podría interesar: Serranía La Lindosa es declarada nueva Área Arqueológica Protegida)