Procurador pide al director del Inpec trasladar a Enilce López a una cárcel

Redacción Judicial

La condenada empresaria del chance Enilce López, mejor conocida como La Gata, debe ir a un centro penitenciario de una buena vez, ya que así lo ordenó el Juzgado de Ejecución de Penas el pasado mes de febrero. Para el Procurador General, Fernando Carrillo, es hora de que el director del Inpec, general Jorge Luis Ramírez, tome medidas en el asunto y logre trasladarla de su casa, una mansión en Barranquilla, a un centro carcelario.

En carta enviada este jueves al general Ramírez, Carrillo solicitó “tomar las acciones que correspondan con el fin de materializar el traslado a centro penitenciario a efectos de continuar su condena, previa adecuación de su lugar de reclusión conforme a las indicaciones dadas por Medicina Legal”. Igualmente, reveló que un procurador delegado para este proceso ha venido realizado acciones para lograr el traslado ante la Regional Norte del Inpec que no han sido atendidos hasta el momento.

López se encuentra en un inmueble ubicado en la Calle 59A # 91 – 42, en Barranquilla que se encuentra embargado con fines de extinción de dominio por la Fiscalía. Ayer, la Sociedad de Activos Especiales suspendió la recuperación del inmueble luego que los abogados de López Romero accedieran a entregarlo en diez días hábiles sin dilaciones. Es decir, el 10 de mayo.

Ese día, la SAE reanudará la diligencia y, en caso de no entregarlo, lo hará con ayuda de la Policía. Aunque la defensa de la empresaria interpuso recursos evitando el desalojo del inmueble, petición a la que también se unía evitar el traslado a una cárcel alegando problemas de salud, un juez finalmente resolvió que ese predio puede ser ocupado por el Estado. Decisión que fue ratificada por el Tribunal Superior de Barranquilla.

López Romero fue condenada a 37 años de prisión por el homicidio por su responsabilidad en el crimen del vigilante Amaury Fabián Ochoa Torres. La mujer ha pagado parte de la pena en una clínica y en detención domiciliaria bajo el argumento de que su salud de estado ameritaba una figura que en Estados Unidos se conoce como "home care", cuidados en casa. No obstante, para Medicina Legal no hay lugar a conceder la casa por cárcel a López ya que su estado médico no es incompatible con la vida en prisión.

“Los abogados (de López) están hablando de una figura que existe en Estados Unidos para pacientes que han estado mucho tiempo en los hospitales, que está hecha para pacientes y no para personas que están detenidas", señaló en ese momento Carlos Valdés, director de Medicina Legal. (Puede ver: El polémico beneficio a la “Gata” López)