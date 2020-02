Procurador pide que se nombre como gestor de paz a “Francisco Galán”

El procurador Fernando Carrillo reconoció los aportes que ha tenido para con la paz Francisco Galán, exguerrillero del Eln recapturado el pasado 23 de febrero señalado de secuestro, homicidio culposo y hurto por hechos ocurridos en el 2000 en la vía que conecta a Cali con el puerto de Buenaventura. Por esta razón, la cabeza del Ministerio Público le pidió al Gobierno que le restituya al exlíder guerrillero su condición de gestor de paz.

“Yo quisiera que el Gobierno, ojalá, considerara restituirle la condición de gestor de paz a Francisco Galán, un hombre que se la ha jugado totalmente por la paz de este país”, fueron las palabras de Carrillo durante el lanzamiento de una colección de la Procuraduría sobre el régimen jurídico de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

El procurador también agregó: “Está claro que es complicado (el caso de Francisco Galán) por eso tenemos un procurador judicial designado para que haga un análisis especial y así examine si el caso por el que está siendo privado de la libertad se justifica ya que el precisamente estaba privado de la libertad cuando ocurrieron esos hechos. Galán ha tenido un compromiso indeclinable con la paz y los escenarios de estos procesos”.

Galán, cuyo nombre real es Mario Pieschacón Negrini, fue gestor de paz durante los gobiernos del presidente Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos. Fue durante estos mandatos que tuvo varios acercamientos para crear espacios de diálogo entre el gobierno y las guerrilleras que comandó por varios años. Precisamente el expresidente y ahora senador fue uno de los primeros en pedir la libertad del exmiembro del Eln.

“Ojalá liberen a Francisco Galán y a Juan Carlos Cuéllar, estuvieron en la cárcel más de 20 años, no hay proceso con el Eln pero estas personas son convencidas de la paz de verdad, no han sido beneficiarias de impunidad ni de elegibilidad política. No tienen que ver con el Eln actual”, fue la petición del exmandatario, realizada a través de su cuenta de Twitter.º

Al retomar la figura de gestor de paz, Francisco Galán podría quedar en libertad ya que como estableció un decreto presidencial: “con el fin de propiciar acuerdos humanitarios podrá solicitar a las autoridades judiciales competentes la suspensión de la medida de aseguramiento o solicitar la pena alternativa en contra de miembros o exmiembros de grupos armados”. Vale señalar que de ninguna manera se frenaría el proceso penal, ya que este continuaría en la vía ordinaria.

Durante los últimos años, Francisco Galán ha sido una pieza fundamental en los acercamientos de paz con el Eln. Desde prisión y en libertad, Pieschacón Negrini ha trabajado por crear espacios con esta guerrilla para una posible negociación. Incluso, en 2008, anunció ante la opinión pública que renunciaba a la guerra, por lo que el grupo guerrillero lo relevó de sus filas, pero aún así este siguió sirviendo como enlace entre el Eln y el ejecutivo.

Galán llegó a ser uno de los hombres más importantes del Eln, incluso fue considerado el tercero en esta organización cuando dirigió el frente Ricardo Lara Parada, que operaba en Santander. Fue en ese departamento que lo capturaron a finales de 1992. Tras llegar a los estrados, Francisco Galán fue condenado a 29 año de prisión, condena ratificada en 2001 por la Corte Suprema.

En prisión, el exlíder guerrillero fue un enlace importante en las múltiples negociaciones del Eln. Galán salió de prisión en 2007, gracias al pago de una gran parte de ella y la redención de tiempo a cambio de trabajos y estudio que desarrolló al interior del penal. Aún en libertad, el exguerrillero siguió trabajando en acercamientos de paz con su antiguo grupo subversivo.

Galán fue capturado de nuevo el pasado 23 de febrero, tras la orden de la orden de un juez de Cali, dentro de una investigación realizada por la Fiscalía General de la Nación relacionada con los hechos ocurridos el 17 de septiembre de 2000, cuando integrantes del Eln, en concreto del Frente José María Becerra, secuestraron a más de 64 personas que se encontraban en establecimientos públicos, ubicados en el kilómetro 18 de la vía Cali-Buenaventura, en el Valle del Cauca.

Por esta acción, alias “Francisco Galán” fue acusado bajo los términos de la Ley 600, por los delitos de secuestro extorsivo agravado, homicidio culposo en concurso homogéneo y hurto calificado y agravado. Sin embargo se ha señalado, la defensa de Galán y ahora el procurador, que Galán estaba en prisión para el momento de los hechos.