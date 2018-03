Procuraduría abre investigación contra gerente de la Imprenta Nacional

Redacción Judicial

Jaime Oswaldo Neira La Torre, gerente general de la Imprenta Nacional de Colombia hoy se encuentra en la mira de las autoridades. La Procuraduría ordenó abrir investigación en su contra por irregularidades en la suscripción de 39 contratos al interior de la entidad. Dichas suscripciones se dieron entre los años 2016 y 2017.

El Ministerio Público ordenó que se realicen las pruebas necesarias para establecer cómo sucedieron los supuestos hechos por los cuales se abrió la investigación. Según informó El Tiempo, hace un par de semanas Neira empezó a comprar tiquetes y reservar hoteles a magistrados de la Judicatura, servicios ajenos a los negocios que normalmente maneja la Imprenta.

(Le puede interesar: Procuraduría formuló cargos a Temístocles Ortega, aspirante el Senado por Cambio Radical)

El viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez, afirmó que Neira no les entregó a tiempo los estados financieros para verificar que efectivamente se aprobaron o no tales negocios. También habría denuncias de presuntos direccionamientos de contratos, tráfico de influencias y empleo de personal no calificado.

En este momento se estaría esperando la renuncia de Neira ante la presidencia, pues, si bien ya puso su cargo a disposición de la junta de la Imprenta, esta no ha procedido porque, no tiene dicha potestad para tomar esa decisión.