Procuraduría abre investigación formal a Camilo Ruiz por cartel de la toga

Redacción Judicial

Para la Procuraduría, existen los suficientes indicios para abrir investigación formal contra el exmagistrado auxiliar Camilo Andrés Ruiz, por su supuesta relación con la red dedicada al cobro de millonarias sumas de dinero a cambio de engavetar procesos al interior de la Corte Suprema de Justicia, conocida como el cartel de la toga. Ruiz hacía parte del despacho de Gustavo Malo, quien fue acusado por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y cuyo destino está ahora en manos del Senado.

En octubre del año pasado, la entidad abrió indagación preliminar contra Ruiz, así como contra sus colegas Raúl Acero y Luz Mabel Parra -quienes trabajaron con el exmagistrado José Leonidas Bustos-. En el caso de Ruiz, el tema avanzó al punto que, el pasado 25 de abril, el Ministerio Público, le formuló pliego de cargos.

Según la Fiscalía, el exmagistrado Camilo Ruiz habría hecho parte de la red integrada por los exmagistrados José Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte, el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, el abogado Leonardo Luis Pinilla y el actual magistrado de la Corte, Gustavo Malo Fernández, recientemente acusado por la Cámara de Representantes por estos hechos.

(En contexto: Indagan si exmagistrados auxiliares pedían dinero a cambio de decisiones judiciales)

En la audiencia de imputación de cargos contra el exfiscal Moreno, se conoció que Ruiz presuntamente había participado en los servicios que esta red le prestó al representante a la Cámara, Nilton Córdoba Manyoma. De acuerdo con el ente acusador, Ricaurte le ordenó a Moreno contactar a Camilo Ruiz, quien se encargaba del trámite de las investigaciones en el despacho de Malo. El magistrado Malo, por su parte, siempre ha negado irregularidades de su parte o haber pertenecido al llamado cartel de la toga.

Córdoba Manyoma al parecer entregó $200 millones de pesos a Luis Gustavo Moreno, que tenían como principal destinatario Camilo Ruiz. “En contraprestación (Ruiz) se comprometió a: 1. Que la actuación que mostraba los vínculos del congresista con la organización paramilitar no fuese enviada al “grupo de parapolítica”, que al interior de la Corte tramitaba esa clase de investigaciones, porque allí se perdería su control. 2. Dilatar el trámite, para lo cual se ordenarían una gran cantidad de pruebas cuyas fechas se acordarían con Moreno con el propósito de que fuese necesario aplazarlas”, señaló el ente acusador en la audiencia contra Moreno.

(Le puede interesar: Exmagistrado auxiliar denunció a José Reyes por injuria y calumnia)

Otra de las personas que mencionó al exmagistrado auxiliar fue José Reyes, quien aseguró ante una fiscal delegada ante la Corte Suprema que en 2014 vivió un episodio extraño con Ruiz. “Recibí una llamada de Ruiz. Él trabajaba todo lo que no era parapolítica. Me dice: ‘Anda José, tenemos el caso de Musa, y eso ¿para qué está?’ Le respondí que no lo sabía”. Según Semana, para la época de esa llamada, Ruiz estaba preparando un auto en el que se decretaba que Besaile no había participado en el asesinato de exparamilitar Luis Eduardo Urán Lara, un testigo que había declarado contra el senador y por el cual Besaile tenía otra investigación en su contra.

Por su parte, Ruiz denunció a su excompañero de despacho por los delitos de injuria y calumnia. En el recurso judicial, Ruiz negó un episodio sobre el que declaró Reyes, acerca de un supuesto almuerzo junto a Bernardo el “Ñoño” Elías y el senador Besaile en 2014. Además, mencionó otro capítulo narrado por Reyes en el que, supuestamente, Ruiz habría llamado al exmagistrado preguntando sobre el estado de la investigación contra Besaile. Ruiz presentó su renuncia como magistrado auxiliar a partir del 8 de mayo del año pasado, la cual fue aceptada mediante el Decreto 057 del alto tribunal.