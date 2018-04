Procuraduría abrió investigación al alcalde de Bucaramanga

Redacción Judicial

La Procuraduría, en cabeza del procurador general, Fernando Carrillo, abrió una investigación disciplinaria en contra del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, por supuestamente haber participado de varias irregularidades en varios contratos de su administración.

Además de Hernández, el Ministerio Público también investigará al representante legal de la Empresa Aseo de la misma ciudad, y a su gerente, José Manuel Barrera. De acuerdo con las primeras pesquisas de la Procuraduría, ambos funcionarios habrían participado de irregularidades en el proceso de contratación de la nueva tecnología sobre residuos sólidos urbanos.

(Le puede interesar: Alcalde de Bucaramanga compara su estado mental con el de Messi)

Según la investigación, en la capital de Santander se firmaron varios contratos para mejorar la tecnología para el tratamiento alternativo y aprovechamiento de este tipo de residuos en la ciudad y su área metropolitana. Con este proceso, la Procuraduría quiere establecer si hubo un favorecimiento para la firma Vitalogic.

Este es el segundo proceso que anuncia el Ministerio Público en menos de dos meses en contra del alcalde Hernández. A finales de febrero pasado, el procurador Carrillo anunció que ordenaba la apertura de una indagación en contra del burgomaestre porque, a través de un mensaje publicado en Facebook, pedía que los bumangueses no votaran a favor de los candidatos de la familia del exgobernador Hugo Aguilar.

“Se le abre indagación al Alcalde de Bucaramanga por pedir que no se vote por un candidato en específico. Los servidores públicos no deben pedir que se vote o no por alguien. #YoVotoLimpio”, trinó Fernando Carrillo en su momento.