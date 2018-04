Procuraduría abre indagación por fuga de dos internos en La Picota

Redacción Judicial

La Procuraduría abrió indagación preliminar a los funcionarios del Inpec –por determinar– que estarían implicados en la fuga de dos desmovilizados de la Farc, identificados como Jhon Alejandro Gutiérrez Rincón, alias Mayimbú, y Olmedo Vargas Padilla. El Ministerio Público pidió copia de las actuaciones que se han adelantado con el propósito de determinar qué funcionarios del centro penitenciario estarían involucrados y cuál sería su grado de responsabilidad.

El Inpec, por su parte, también inició una investigación disciplinaria contra el dragoneante Gilberto Manrique, guardia del Inpec que estaría en estado de embriaguez, según dijo el director de la cárcel La Picota, coronel Germán Ricaurte.

Manrique también sostuvo que se estudia la posibilidad de apartar del cargo al dragoneante, sin embargo, esta posibilidad aun no está definida hasta que no se entreguen los resultados de la investigación. “El guardia involucrado en estos hechos no tiene antecedentes disciplinarios, pero desafortunadamente un acto de indisciplina como este puede haber causado esta falta a la misionalidad que tiene la cárcel La Picota”, afirmó el funcionario.

(En contexto: Dos excombatientes de las Farc se fugan de La Picota)

Otro de los actos que tiene al dragoneante Manrique bajo lupa es la revisión nocturna que hace diariamente, pues no habría reportado ninguna novedad a sus superiores y, minutos después, fue cuando se activó la alarma del centro carcelario anunciando la fuga de los presos. El dragoneante Gilberto Manrique se negó a practicarse una prueba de alcoholemia en la noche en que escaparon los exintegrantes de las Farc. El Ministerio Público investiga qué otros funcionarios del Inpec estarían involucrados en estos hechos.

De acuerdo con los primeros resultados de la indagación realizada que el Inpec, los internos pidieron permiso para salir a buscar más licor a las afueras del centro penitenciario, por lo que el dragoneante habría dado el visto bueno. La puerta por la que salieron colinda con un barrio del sector, por lo que se presume que los prófugos se escondieron en una zona cercana. Estos hechos ya fueron corroborados por las cámaras de seguridad de la cárcel.

puede interesar: Prófugos de La Picota se habrían escapado por la puerta principal, según fuentes del Inpec)

La fuga ocurrió el pasado sábado hacia las 9:10 de la noche cuando Gutiérrez Rincón y Vargas Padilla se encontraban recluidos en el patio ERE tres, según informó el Inpec. Las autoridades informaron que no existe ningún tipo de daño en la infraestructura de la cárcel que pueda dar indicios de cómo fue el escape de los internos.

Nota de la Editora: este artículo fue actualizado luego de que se conociera que la Procuraduría confirmó la apertura de la indagación preliminar.