Procuraduría inhabilitó a funcionario del Consejo de Estado por acoso sexual

Carlos Alberto Gaspar Gaviria no podrá ejercer cargos públicos por doce meses. En la investigación se encontró que los tocamientos a la mujer que la denunció no son un caso aislado, sino un comportamiento “antiguo y reiterado”, pues incluso enfrenta un juicio penal por abuso sexual a una menor de edad.

En abril de 2019, cuando la magistrada Lucy Jeanette Bermúdez era presidenta del Consejo de Estado, llegó a su despacho una denuncia de acoso sexual. En el escrito, una funcionaria contaba que Carlos Alberto Gaspar Gaviria, que ocupa el cargo de citador, la había acosado unos días antes. La togada inició una investigación y suspendió al funcionario mientras tanto, pero luego la Procuraduría asumió las pesquisas y, en ese proceso, acaban de encontrar culpable a Gaspar Gaviria, sancionándolo con doce meses de suspensión e inhabilidad para ejercer cargos públicos. En la sanción también quedó documentado que no se trata de un caso aislado.

La denunciante por la que finalmente se sancionó a este funcionario contó cómo un día, cuando iba a almorzar, Gaspar Gaviria le pidió que lo acompañara a la bodega. “Subimos a la bodega y le pregunté que cuál era el mueble que le iba a dar a mi compañera, entró al fondo de la bodega y me mostró un mueble de piso (…), entró más como si estuviera buscando el mueble. Cuando se devolvió yo me di la vuelta, me agarró la mano y quería que le tocara su miembro. Yo le alcancé a detener la mano y fue cuando me apretó hacia él y me cogió la cara muy fuerte para besarme. Y yo a no dejarme, le decía que no”, denunció la mujer.

Al día siguiente Gaspar Gaviria la llamó y ella le insistió que la dejara “tranquila”. Al cabo de una semana, la mujer amplió su denuncia y contó que hubo otros tocamientos que la pusieron “asustada e incómoda”. El 12 de abril la magistrada Bermúdez, como presidenta del Consejo de Estado, ordenó investigar al funcionario y lo suspendió por tres meses mientras avanzaba el proceso, medida que fue confirmada por la Procuraduría. A su vez, el entonces viceprocurador Juan Carlos Cortés anunció que sería el Ministerio Público quien asumiera la investigación por acoso.

La Procuraduría pudo confirmar que el edificio del Consejo de Estado tiene una bodega y que Gaspar Gaviria tiene una llave. “Esas circunstancias laborales de las cuales derivó la interacción entre el disciplinado y la mujer, constituyen el punto de partida para el otorgamiento de credibilidad a la funcionaria”, dijo la Procuraduría. La mujer, además, contó que Gaspar Gaviria le había insinuado que, de no acceder a sus hostigamientos, él podría trasladarla de piso de trabajo. Aunque la defensa del citador judicial intentó utilizar esto a su favor para restarle credibilidad a la denuncia, el Ministerio Público agregó que ella “no tenía por qué saber que Gaspar Gaviria no cumplía funciones de supervisión sobre ella ni tenía las atribuciones con las que quiso embaucarla”.

La jefa directa de la denunciante la respaldó. “No solamente confirmó lo dicho por la mujer en cuanto a que esta desempeñaba sus funciones en un área a la cual tenía acceso Gaspar Gaviria, sino que además dio fe bajo la gravedad del juramento de las pretensiones amorosas que este tuvo con ella y el conocimiento indirecto de la materialización de abusos físicos respecto de otras servidoras”, reseñó la Procuraduría. Además, contó que tenía conocimiento de por lo menos otras dos mujeres que habrían sufrido acoso a manos de Gaspar Gaviria. Una tercera funcionaria que también declaró en la Procuraduría dijo que le daba total credibilidad a las denuncias contra el citador porque “él es así”.

Una cuarta funcionaria del Consejo de Estado, incluso, denunció a Gaspar Gaviria en la Fiscalía, investigación que todavía está en fase de indagación. “Lo que pasó conmigo fue como en noviembre de 2018 (…). Carlos (Gaspar Gaviria) entró a saludar. Yo le dije a Carlos: ‘te necesito’. Él se acercó a saludarme, cuando se acercó a darme el beso, me mandó la mano al seno derecho y me lo agarró duro y yo lo empujé, le quité la mano y salí furiosa para el baño”, contó esta cuarta funcionaria. Asimismo, la Procuraduría tuvo acceso a otros documentos que demuestran que Gaspar Gaviria está en juicio por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años descrito. Es decir, esta sanción que le impone la Procuraduría no es su primer encontrón con la justicia.

“Sea esta la oportunidad para llamar la atención acerca de que el primero de esos procesos corresponde a hechos ocurridos por lo menos en el año 2014, esto es, cinco años antes del evento por el que la funcionaria instauró la queja disciplinaria objeto del presente proceso, lo que deviene en un indicio de que el comportamiento sexual abusivo del funcionario disciplinado es antiguo y reiterado, y de contera permite otorgarles credibilidad a las testigos, en cuanto sostuvieron bajo la gravedad del juramento haber sido víctimas de un abuso de naturaleza sexual”, reseñó la Procuraduría en la sanción.

Así las cosas, el Ministerio Público declaró disciplinariamente culpable a Gaspar Gaviria de esta falta. Ordenó, entonces, suspenderlo e inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por doce meses y le compulsó copias para que el Consejo de Estado lo investigue internamente por las denuncias de otras mujeres de la corporación. Gaspar Gaviria, quien ha insistido en su inocencia en todo el proceso, podría apelar esta sanción y enfrentar un nuevo juicio ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría.