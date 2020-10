Esta mañana, la Procuraduría anunció que formuló pliego de cargos contra el exgerente de RTVC por la presunta censura y extralimitación de sus funciones en el caso del programa de Señal Colombia Los Puros Criollos.

Luego de la controversia en torno a la Fiscalía por el anuncio de la imputación de Diana Díaz, periodista que reveló la censura a Los Puros Criollos, y la inspección a la sede de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), esta mañana la Procuraduría anunció que llevará a juicio disciplinario a Juan Pablo Bieri, exgerente de RTVC (Radio Televisión Nacional de Colombia), por la presunta extralimitación en sus funciones, abuso de autoridad, censura y posible violación a los derechos de libertad de expresión y opinión. Estas faltas las habría cometido al ordenar sacar del aire el programa de Señal Colombia que conducía Santiago Rivas.

En contexto: “Matamos la producción”: Juan Pablo Bieri, gerente de RTVC, sobre Los Puros Criollos.

“Esta Procuraduría delegada puede concluir que en el caso bajo análisis, con el actuar del 6 de diciembre de 2018 del disciplinado Juan Pablo Bieri Lozano y hasta el 15 de enero de 2019, presuntamente extralimitándose de sus funciones legales y reglamentarias, podrían haberse configurarse varias irregularidades, tales como la abuso de autoridad el 6 de diciembre de 2018 en contra de Diana Díaz y entre el 6 de diciembre de 2018 y el 15 de enero de 2019 en contra de Santiago Rivas con la censura y veto presumiblemente efectuado en detrimento de los derechos de libertad de expresión”, anunció la Procuraduría en el documento conocido por El Espectador.

De acuerdo con el Ministerio Público, como se reveló también en los audios dados a conocer por Diana Diaz, Juan Pablo Bieri ordenó que el programa Los Puros Criollos saliera del prime time, la hora central en televisión, y emitirse en un horario entre las 2 y 3 de la madrugada, para “desaparecer o matar la producción”. Incluso, el exgerente de RTVC, que aseguró que Rivas “mordía la mano de quien le daba de comer”, estimó que se iniciara una nueva producción en la que no estuviera el conductor del programa.

“Así las cosas, sea lo primero señalar que en el caso que nos ocupa, no nos encontramos ante una tertulia entre cuatro individuos particulares, o incluso funcionarios, dentro de su ámbito privado, sino por el contrario, ante una reunión adelantada dentro del ámbito estrictamente laboral entre cuatro servidores públicos en ejercicio de sus cargos y relacionada directa y específicamente con la gestión de un organismo público descentralizado como lo es RTVC (…) y por lo tanto, la grabación de audio de lo ocurrido en ella por parte de uno de sus participantes no vulnera el derecho a la intimidad de ninguno”, agregó la Procuraduría.

Procuraduría (@PGN_COL) formuló pliego de cargos al exgerente de RTVC por presunta extralimitación de funciones y censura en detrimento de los derechos a la libertad de expresión y opinión



📝 https://t.co/mT6WD9CdKc pic.twitter.com/I6FAx8Re9F — Procuraduría 🇨🇴 | #ConLosPiesEnLosTerritorios (@PGN_COL) October 29, 2020

El Ministerio Público le imputó tres cargos disciplinarios a Juan Pablo Bieri. En el primero, se le reprochó que presuntamente se hubiera extralimitado en sus funciones cuando le ordenó a Diana Díaz excluir de la parrilla el programa Los Puros Criollos o cualquier producción que tuviera la presencia de Santiago Rivas. Para sostener este punto, la Procuraduría citó la sentencia C-396 de la Corte Constitucional, en la cual se indica que “cualquiera acción que ejecute un órgano del Estado sin estar previamente indicada en las normas mencionadas constituye una acción inconstitucional, ilegal o irreglamentaria por falta de competencia”.

En el segundo cargo, la Procuraduría aseguró que el exgerente de RTVC habría abusado de su autoridad al pedirle a la periodista Diana Díaz que eliminara todas las repeticiones del programa público. Así mismo, habría incurrido en tal falta cuando le propuso a Díaz no transmitir la nueva temporada (quinta) que estaba pensada para 2019 o, en su lugar, emitirla entre las 2 y 3 de la madrugada, cuando la audiencia es prácticamente nula. Por último, en cuanto al segundo cargo, Juan Pablo Bieri será investigado por intentar excluir a Santiago Rivas de toda producción y coproducción de Señal Colombia.

Lea también: El contrato de $468 millones de Juan Pablo Bieri, exgerente RTVC, con la Presidencia.

Para darle validez al segundo cargo disciplinario, la Procuraduría se apoya, entre otras normas, en el artículo 416 del Código Penal, el cual describe la penalidad que una persona podría enfrentar cuando presuntamente abuse de sus funciones: “El Servidor público que fuera de los casos especialmente previstos como conductas punibles, con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, cometa acto arbitrario e injusto, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público”.

En el último cargo, la Procuraduría vinculó a Juan Pablo Bieri con una presunta configuración de censura en detrimento de los derechos a la libertad de expresión y opinión al comunicador Santiago Rivas. En este punto, el Ministerio Público describe los mismos hechos que en el primer cargo (sacar el programa Los Puros Criollos de la programación y al mismo Santiago Rivas de toda producción de Señal Colombia). Sin embargo, en este punto se hizo una diferenciación entre la extralimitación de funciones y la presunta censura que habría sufrido Rivas como conductor del programa en cuestión. Según el órgano de control, Bieri habría violado el articulo 20 de la Constitución: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones”.

“En criterio de este despacho (el Ministerio Público), habría sido esto precisamente, la aparente retaliación e impedimento de la comunicación y circulación de las ideas y opiniones del conductor de Los Puros Criollos Santiago Rivas Camargo, el objetivo del señor Bieri Lozano, al momento de ordenar que se excluyeran de la programación del canal Señal Colombia todos los capítulos de la serie, y ante la imposibilidad reglamentaria de no trasmitir la nueva temporada que estaba pendiente, hacerlo en un horario que, en palabras del investigado, la desapareciera o matara”, agregó la Procuraduría.

Por último, el Ministerio Público consideró que las conductas de Juan Pablo Bieri podrían ser investigadas en la justicia penal, por tanto, compulsó copias a la Fiscalía para que lo investigue bajo su competencia. Así mismo, la Procuraduría notificó al mismo Bieri o a quien lo defienda en este juicio disciplinario para que en un lapso de 10 días hábiles, contados a partir de este jueves, se presenten los descargos o se aporten pruebas.

El proceso paralelo de Diana Díaz

El pasado 18 de octubre, la Fiscalía anunció que imputaría a la periodista Diana Díaz, exdirectora de Señal Colombia, por el delito de utilización de asunto sometido a secreto o reserva. De acuerdo con información conocida por este diario, según la denuncia, la periodista supuestamente violó una cláusula de confidencialidad que tenía en su contrato con RTVC, al publicar la conversación que sostuvo con Juan Pablo Bieri en las instalaciones del sistema de medios públicos. Por tanto, el ente acusador la citó el próximo 18 de noviembre para vincularla formalmente a una investigación penal.

En contexto: Fiscalía le imputará cargos a periodista que reveló caso de censura en RTVC

Foto de la conversación

Luego de anunciar la imputación contra Díaz, la Fiscalía aseguró que inspeccionaría la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), con el objetivo de individualizar los movimientos de la periodista dentro de las instalaciones. De acuerdo con el director de la fundación, Jonathan Bock, se trataría de un “ambiente de miedo y autocensura que puede generar el ente acusador contra de periodistas, fuentes y medios de comunicación, que hacen uso de la libertad de expresión para informar u opinar sobre asuntos de interés público”.

Jonathan Bock, quien ante las circunstancias envío una carta al fiscal general Francisco Barbosa, asegura que no hay un precedente en el cual una instrucción del Estado pidiera violar la reserva de la fuente de una fundación como la FLIP. “Este proceso penal contra Diana Díaz es un despropósito en sí mismo, no solo contraviene lo dicho, sino que también es un desgaste para la administración de justicia que evidencia una política de persecución en contra de las fuentes. Desde un inicio, debió ser archivada porque no se divulgó información reservada”, explicó en su momento.

Como respuesta a la oleada de criticas que recibió la Fiscalía, entre ellas un comunicado de profesores de periodismo y comunicación social en la cual se denuncia una presunta persecución del Estado contra la FLIP y los medios de comunicación, el pasado 23 de octubre el ente acusador reveló detalles de una reunión que el mismo Francisco Barbosa sostuvo con Jhonatan Bock, en la cual se trataron inquietudes de la fundación sobre libertad de expresión y el expediente de Diana Díaz en la justicia penal.

“Se abordó el caso de Diana Marcela Díaz Soto y, de acuerdo con las solicitudes de la defensa y de la FLIP, el Fiscal General manifestó su total interés para atender y evaluar la posible conformación de un comité técnico jurídico para revisar el asunto, siempre en pro de garantizar los derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad expresión, sin menguar la independencia y autonomía de los fiscales de cada caso”, aseguró la Fiscalía. Así las cosas, Diana Díaz será imputada en los próximas semanas, por revelar la presunta censura de Juan Pablo Bieri contra Los Puros Criollos. Por su parte, el exgerente de RTVC espera llamado de la Procuraduría para enfrentar su juicio disciplinario.