Procuraduría investigará los viajes del "Ñeñe" Hernández en aeronaves de la Fuerza Pública

El 9 de marzo de 2019, Ñeñe Hernández publicó una foto de un avión del Ejército de matrícula EJC 1136. Y otra más en donde se ve a los dos pilotos uniformados. Las autoridades no han explicado los pormenores de este viaje. Tomado de redes sociales

Luego de que se hicieran virales las fotos del difunto ganadero José Guillermo, el Ñeñe, Hernández, posando con uniformados del Ejército y al pie de aeronaves militares, la Procuraduría ya inició una investigación. Aunque según la fuerza, para el momento de estos viajes Hernández “era conocido como empresario del sector ganadero”, también es cierto que ya la Fiscalía le tenía el ojo encima y ahora se cuestionan estos movimientos por posibles vínculos ilegales del empresario. El Ministerio Público decidió, entonces, abrir una indagación para estudiar si se cometieron irregularidades.

La decisión se da apenas días después de que estallara un escándalo por interceptaciones de las conversaciones telefónicas del Ñeñe. En ellas, al parecer, el empresario —asesinado en mayo de ese año en Brasil y cuestionado por presuntos vínculos con el narcotraficante Marquitos Figueroa—, habla de pasar dinero “bajo la mesa” justo antes de las elecciones de segunda vuelta de 2018 en las que el ahora presidente Iván Duque Márquez resultó ganador.

Según informó la Procuraduría, la investigación por ahora se concentra en dos frentes. Por un lado, en el vuelo que realizó el 9 de marzo de 2019 la aeronave Caraván de matrícula EJC1136, para cubrir el trayecto entre el municipio de Aguachica (Cesar) y Valledupar. En ese vuelo, confirmó el propio Ejército, se desplazó el entonces comandante de la Quinta Brigada, general Óscar Rey. Por otro lado, se investigará si hubo más viajes similares, como lo hace evidente Hernández en las fotos de sus redes sociales.

En un comunicado, El Ejército reconoció que la aeronave citada sí cubrió la ruta Aguachica-Valledupar, para que el general Rey hiciera una revista de las tropas y para realizar una reunión de seguridad con el gremio de ganaderos y comerciantes del norte del país. “Cuando el comandante se encontraba en el aeropuerto de Aguachica para iniciar el desplazamiento, recibió la petición de manera personal del señor José Guillermo Hernández Aponte para su traslado, debido a que, como ganadero y empresario de la región, también asistiría a la mencionada reunión de seguridad. Este apoyo finalizó una vez cumplido el itinerario del vuelo”, dice el comunicado.

En otras de las fotos que ha encendido la polémica y que ahora la Procuraduría cuestiona se ve al Ñeñe frente a una aeronave que en 2015 fue utilizada para transportar al municipio de Sabana de Torres, Santander, a los entonces comandantes de la Segunda División, y de los batallones de Infantería No. 40, coronel Luciano D´elhuyer y de Infantería No. 14, capitán Antonio Ricaurte. Según el Ejército, sin embargo, Hernández no fue transportado en esa ocasión.

El Ministerio Público deberá entrar a determinar si los funcionarios militares involucrados en el transporte del Ñeñe cometieron alguna falta y, de ser así, los podría llamar a declarar. De encontrar mérito, una vez finalizada esta fase preliminar, el ente disciplinario decidirá si lleva a juicio a los uniformados, que se podrían enfrentar a sanciones como suspensiones, inhabilidades o, incluso, expulsiones y millonarias multas. Asimismo, la entidad designó especialmente a cuatro procuradores para que sigan de cerca las investigaciones que se adelantan por los audios que involucran al Ñeñe en la Fiscalía, Corte Suprema, Consejo Nacional Electoral y Comisión de Acusación.