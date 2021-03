Procuraduría pide a Corte Suprema precluir investigación contra Álvaro Hernán Prada

La Procuraduría pidió precluir la investigación contra el congresista del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada, investigado porque habría contactado a terceros para conseguir una retractación del testigo Juan Guillermo Monsalve, quien ha señalado al expresidente Álvaro Uribe de tener nexos con grupos paramilitares.

A la sombra del proceso penal que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe, por supuesto fraude procesal y soborno en actuación penal, se encuentra el expediente contra el congresista Álvaro Hernán Prada, quien es investigado en el mismo episodio por, supuestamente, intentar a través de terceros presionar a Juan Guillermo Monsalve para que se retractara de sus señalamientos contra el expresidente Álvaro Uribe. La Corte Suprema lo tiene bajo investigación formal desde 2019 y la Procuraduría acaba de pedir que su caso precluya.

De acuerdo con el Ministerio Público, en el delito de soborno en actuación penal no cabe la complicidad, que sería una de las tesis de la Corte Suprema de Justicia en el caso de Álvaro Hernán Prada. Según la alta corte, ante la cual rindió indagatoria el 6 de noviembre de 2019, a través de Carlos López, alias Caliche, Prada habría intentado cambiar lo que Monsalve ha dicho durante años: que el expresidente Álvaro Uribe fue crucial en la creación del Bloque Metro de las autodefensas.

Todo comenzó con una denuncia de la defensa del senador Iván Cepeda, acreditado como víctima en el proceso penal contra Álvaro Uribe, quien indicó que Juan Guillermo Monsalve, hijo de un antiguo mayordomo de la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez hasta 1996, habría sufrido presiones en una cárcel para declarar a favor del expresidente. A Monsalve supuestamente lo buscó alias Caliche para que hiciera un video retractándose de todo y para que culpara a Cepeda de ofrecerle sobornos.

Alias Caliche, al parecer, le habría enviado audios y chats a Monsalve en los cuales le decía que un “un man muy grande” quería hablar con él a través suyo. De acuerdo con la investigación de la alta corte, Prada supuestamente contactó a alias Caliche los días 21 y 22 de febrero de 2018. En ese momento, la defensa de Álvaro Uribe tenía el espacio para presentar ante la Corte Suprema de Justicia un recurso para que la Corte reconsiderara la orden que había dado de investigar a Uribe. Al parecer, Prada habría buscado pruebas a favor del expresidente de manera urgente.

De acuerdo con la Corte Suprema, alias Caliche pregonó ante Monsalve que era amigo íntimo del Álvaro Hernán Prada, quien entonces era jefe del Centro Democrático del Huila. Al parecer le dijo que había hablado con “el viejo” y que esa persona, cuya identidad es una incógnita, había pedido la gestión. “A mí me llegaron hoy precisamente y me dijeron: por qué no habla con el señor, a ver si se puede la manera de que él nos mande un video o algo diciendo que ese man lo que está hablando es mierda, o sea, lo que le está proponiendo ese Cepeda a usted es mierda”, dijo alias Caliche.

La Corte Suprema también tiene en su poder las siguientes palabras de alias Caliche, las cuales fueron entregadas a Juan Guillermo Monsalve: “Lo que pasa es que el viejo tiene que presentar unas vainas allá el viernes en unas pruebas que tiene que mandar el viernes, entonces sería muy bueno que usted diera la declaración así fuera por este medio mío, diciendo de que el hombre ese le ofreció prebendas que nunca le cumplió a cambio de enredarlo a él. Eso es lo que están diciendo aquí, mano”.

Álvaro Hernán Prada, por su parte, ha negado haber contactado a alias Caliche. Incluso, el congresista asegura que fue Caliche quien los buscó y que, en realidad, actuaba a nombre de Monsalve. Mientras tanto, el caso del expresidente Álvaro Uribe está en manos de la jueza 28 de Conocimiento de Bogotá, quien en los próximos días decidirá si confirma la preclusión solicitada por la Fiscalía, la cual concluyó que “varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o participe”.