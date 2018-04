Procuraduría pide a la UNP proteger la vida de ‘Matador’ y de su familia

Redacción Judicial

Con el propósito de que las amenazas que ha recibo en los últimos días el caricaturista Julio Cesar González lleguen a concretarse, la Procuraduría le envió una carta al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Diego Fernando Mora, solicitando medidas de protección urgentes para proteger su vida. En el documento, firmado por el propio procurador, Fernando Carillo, también pide proteger la familia de Matador, como también es conocido.

La petición del procurador Fernando Carillo radicó en los últimos acontecimientos que involucran de manera directa la integridad física y la vida de Julio Cesar González. En concreto, se trata de un mensaje en Twitter del uribista Ariel Ortega Martínez refiriéndose al caricaturista como un “canalla” y dijo que Carlos Castaño, precursor del paramilitarismo en el país, hace falta para callar a Matador. (Le podría interesar: ‘Matador’ se disculpa con Uribe por compartir falso video de Duque)

Por eso, el Ministerio Público le pide al director de la UNP iniciar “las acciones a que haya lugar (…) con el propósito de evitar que las amenazas como las que él (Matador) refiere lleguen a materializarse y tengamos que lamentar un hecho más en contra del ejercicio libre de la prensa en nuestro país”. El procurador puso en consideración de Mora que mientras se adelanta el estudio del nivel del riesgo para el caricaturista, se evalué la posibilidad de implementar la protección bajo la figura de “medidas de emergencia”.

Ante estos hechos, el caricaturista tomó la decisión de no publicar ningún contenido en estas plataformas digitales. " Amigos, ante las amenazas de muerte de algunos seguidores del uribismo y del @CeDemocratico, he decidido no volver a publicar nada en mis redes sociales. Si quieren venir por mí, no tengo escoltas ni nada...tengo un lápiz y mi cerebro. A la gente que me sigue, un abrazote”, dijo Matador. (Lea también: "Siento como si le hubiera ganado a Duque en la segunda vuelta": Matador)

Por su parte, los representantes del Centro Democrático se pronunciaron al respecto y rechazaron los actos de odio y violencia virtual. El candidato por la coalición de derecha, Iván Duque, invitó a sus seguidores a “tener la capacidad de debatir, disentir y coincidir en democracia”, mientras que Uribe manifestó que su partido “odia la amenaza, la violencia”. El partido político finalmente expulsó de su militancia a Ariel Ortega Martínez.

Rechazo las expresiones de violencia verbal y llamado a la intolerancia que una persona realizó el día de hoy contra @matadoreltiempo . Debemos tener la capacidad de debatir, disentir y coincidir en democracia. #SolucionesNoAgresiones — Iván Duque (@IvanDuque) 3 de abril de 2018

“La decisión fue adoptada ante el lenguaje violento e intimidante utilizado por el señor Ortega en contra del caricaturista Julio César González, Matador, a través de redes sociales, porque sus declaraciones son una falta gravísima que atentan contra la dignidad y la seguridad del comunicador y afectan gravemente el buen nombre del partido”, se expresó el Centro Democrático a través de un comunicado. La colectividad aclaró que el ciudadano expulsado nunca hizo parte de alguna instancia directiva ni de decisión del partido político. (Le sugerimos: Tras amenazas a ‘Matador’, Uribe pide extender rechazo a amenazas contra políticos)