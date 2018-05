Procuraduría respalda investidura del senador Álvaro Uribe Vélez

Redacción Judicial

El Consejo de Estado avanza en la demanda de investidura contra el senador y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, por supuestamente no haber asistido más de seis sesiones del Congreso y donde dejó votar, de acuerdo con sus funciones constitucionales, los proyectos de ley y actos legislativos relacionados con el Acuerdo de Paz. Este lunes, el turno fue para el delegado de la Procuraduría, quien, en su intervención, solicitó mantener la investidura del expresidente. (Le podría interesar: El senador Álvaro Uribe está citado este lunes en el Consejo de Estado)

“El senador Uribe no asistió, pero presentó excusa médica como consecuencia de una cirugía que se le realizó. Incapacidad médica que le fue prorrogada” indicó la representante del Ministerio Público, quien, igualmente, dijo que al igual que el candidato presidencial Iván Duque –en sus funciones como senador–, Uribe adoptó la decisión del partido político de no votar los proyectos relacionados con los Acuerdos de Paz.

“El senador sí asistió y, si bien dejó de votar, no es menos cierto que esto se relaciona al proceso de paz, el cual el Centro Democrático acordó no votar haciendo una oposición en derecho”, agregó la delegada de la Procuraduría. Igualmente, sostuvo que sus inasistencias también tienen relación con viajes cuando le concedieron una licencia no remunerada y por el paro de pilotos de la aerolínea Avianca, el año pasado. (Le sugerimos: Por demanda de pérdida de investidura, Consejo de Estado citó a audiencia a Álvaro Uribe)

“El senador desarrolló actuaciones que pueden significar la expresión consciente de acciones encaminadas al incumplimiento de las funciones propias del cargo que ocupa”, dice la demanda presentada por Nixon Torres Cárcamo. Asimismo, el ciudadano explicó que la decisión de un partido político, de no votar los proyectos y actos legislativos, no puede estar por encima de la Constitución Política. “Esto significaría que el Estado estaría sujeto a las decisiones de un partido político”, agregó.

Por estos hechos, el Consejo de Estado solicitó información de las sesiones desarrolladas entre el 28 de diciembre de 2016 y el 16 de diciembre de 2017, con las respectivas actas y videos correspondientes. También le exigieron a la Secretaría del Senado asistencia, votación y abstención del congresista; proyectos que anunciaron para ser votados en el orden del día de las sesiones plenarias, y la existencia de posibles excusas, autorizaciones o constancias para retirarse del Congreso. (Lea también: Consejo de Estado admite demanda por pérdida investidura contra Álvaro Uribe Vélez)