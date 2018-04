Procuraduría suspende por 10 meses al gobernador de San Andrés

Redacción Judicial

El gobernador ya tiene una suspensión del Ministerio Público por tres meses debido a que sería uno de los responsables del deterioro de los servicios médicos del hospital de la isla y al parecer no tomó las medidas para superar la crisis.

Una nueva suspensión vuelve a caer contra el gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Ronald Housni Jaller, esta vez por irregularidades en la suscripción de un convenio para la celebración del Green Moon Festival que se realizó en septiembre del año pasado. Para la Procuraduría, la Cámara de Comercio, entidad con la que se pactó el convenio, no contaba con la idoneidad para llevar a cabo el evento.

Por tal motivo, el Ministerio Públicó suspendió por 10 meses al gobernador Housni, decisión que fue apelada por su abogado defensor. “En fallo de primera instancia, el Ministerio Público encontró que el mandatario departamental transgredió el principio de legalidad y responsabilidad de la contratación estatal y de la función administrativa, al suscribir el Convenio 016 de 2016 por 1.500 millones de pesos con la Cámara de Comercio de San Andrés”, señala la Procuraduría.

La versión número 30 de este festival se realizó del 2 al 9 de septiembre del año pasado en la isla de San Andrés. Allí asistieron artistas de la talla de ChobQuibTown y Tarrus Riley de Jamaica. De acuerdo con las investigaciones del ente disciplinario, el evento no contaba con el personal necesario para su realización y carecía de la logística necesaria para que se desarrollara de manera adecuada, por lo que fue necesaria la subcontratación de instrumentos, memorias fílmicas, agencia de viajes, publicidad y un escenario donde se realizara el evento.

Adicionalmente, el gobernador Ronald Housni Jaller no fue diligente en sus funciones ya que no reviso de manera adecuada el convenio suscrito con la Cámara de Comercio, porque de ser así, se hubiera percatado que esta entidad no contaba con la capacidad de ejecutar el evento, señalo el Ministerio Público.

“La Procuraduría no desconoce que las entidades territoriales tienen el deber de apoyar y fomentar la cultura, y reconoce el valor del festival para resaltar las tradiciones caribeñas a través de actividades académicas, gastronómicas, religiosas, deportivas, cinematográficas y musicales”, asegura el ente disciplinario. Sin embargo, afirmó que la realización de este tipo de eventos tiene unas reglas específicas frente al manejo de los recursos públicos las cuales deben ser ejecutadas bajo la normatividad de contratación existente.

Pero este no es el único enredo del gobernador en la Procuraduría. La semana pasada se conoció de una suspensión de tres meses por algunas irregularidades en el sistema de salud del hospital Clarence Lynd Newball Memorial ubicado en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Las denuncias llegaron a oídos del procurador Fernando Carrillo quien tomó la determinación de suspender al funcionario.

El Ministerio Público manifestó que existen varios problemas que no han sido solucionados, especialmente en el tema de los contratos. “Aparecen elementos probatorios que indican que, con posterioridad al conocimiento de la prestación deficiente del servicio de salud (…), se ha celebrado nuevamente la misma clase de contrato, presentándose un deterioro evidente en los servicios médicos ofertados sin que se tomen medidas tendientes a superar el caos institucional que pone en peligro la salud de los habitantes del ente territorial”, precisó Carrillo.