Profesores de sociología denuncian ante la Fiscalía presunto montaje en su contra

Redacción Judicial

El pasado 27 de enero llegó a la oficina del profesor de sociología de la Universidad Nacional Rosembert Ariza un paquete sellado con un escrito de 12 páginas, firmado por la organización conocida como Movimiento Revolucionario del Pueblo, MRP, el mismo que fue señalado de atentar contra el centro comercial Andino en Bogotá en 2017. El documento aparece firmado por el propio Ariza y los docentes Miguel Ángel Beltrán, Nubia Ruiz y Renán Vega Cantor de la misma facultad. Por esa razón, ante la creencia de que se trata de un montaje judicial, los profesores lo denunciaron formalmente a la Fiscalía.

“Declaramos en forma enfática que nosotros no hemos escrito tal documento, no formamos parte de esa ni de alguna organización clandestina. El hecho de que se nos haga figurar como autores de ese panfleto corresponde a un montaje, inscrito en el marco de la persecución al pensamiento crítico contra personas que adelantamos una labor de docencia e investigación independiente en el seno de las universidades públicas y, al mismo tiempo, somos coparticipes en la movilización social que se adelanta en las universidades y en diversos espacios de la sociedad colombiana”, señalaron los docentes.

En su criterio, la intención de desconocidos de hacerlos parecer como ideólogos, militantes y dirigentes del MRP busca hacerles un montaje judicial y sería una represalia a la labor que han hecho en pro de la protesta social y de solidaridad con prisioneros políticos. Beltrán, como se sabe, fue preso en México, expulsado de la Universidad y procesado como supuesto militante de las Farc, hasta que la Corte Suprema de Justicia lo absolvió y dejó en libertad en 2016.

En diálogo con El Espectador el profesor Ariza explicó que junto a Beltrán y Ruiz han apoyado las movilizaciones del Paro Nacional en defensa de la educación pública y detalló que han acompañado a los estudiantes de universidades públicas que han sido judicializados en últimos tiempos, como el caso de Mateo Gutiérrez. El joven fue señalado de poner bombas panfletarias en el centro de Bogotá el 18 de septiembre de 2015 alusiva al MRP y fue absuelto en primera y segunda instancia por la justicia colombiana.

“Cuando empezaron los temas del Andino, y un poco atrás con la judicialización de Mateo –quien fue alumno nuestro-, nosotros estuvimos activamente haciendo eventos académicos, estudiando los temas de persecución al movimiento crítico. Estuvimos respaldando a Mateo, dándole clases en la cárcel. Después con los estudiantes del caso del Andino, cinco de los 10 que estaban allá, eran estudiantes nuestros y pudimos seguirles acompañando su carrera. Algunos se graduaron en la cárcel”, señaló.

Ariza relató que por darles clases a los estudiantes en la cárcel, la Universidad Nacional les abrió un proceso disciplinario. Además, señaló que son víctimas de seguimientos y hostigamientos y de supuestas chuzadas. “En las sentencias sobre Mateo, queda claro que la Fiscalía no ha podido probar la vinculación ni la organización política del MRP para poder judicializar a estos estudiantes. Y como no hay pruebas, los jueces no le han concedido a la Fiscalía nada. Por eso es la alerta para nosotros, me están queriendo endilgar la redacción de un documento de ese movimiento”, dijo.

Ariza dice que no tiene certeza sobre si el MRP existe o no. “Nosotros tenemos claro que en la Universidad Nacional hay un alto nivel de infiltración del Estado. Nos hacen seguimiento en nuestras clases”, señaló. En la denuncia radicada ante la Fiscalía, Ariza detalló que un hombre al parecer sigue sus desplazamientos entre su casa y la Universidad y que, al preguntarle si era un agente de inteligencia, se quedó callado.

La denuncia dice además que en diciembre de 2018, Nubia Ruiz fue intimidada por un “sujeto moreno, alto, robusto, con corte militar (…) El sujeto siguió a la docente y a su esposo desde la Librería Lerner ubicada en el Eje Ambiental hasta su casa. Durante el camino, a la altura del Parkway, lo increparon y el sujeto desapareció, pero nuevamente los abordó hasta que el esposo de la docente lo enfrentó públicamente”.

En el documento se consigna además que la compañera permanente de Miguel Ángel Beltrán hizo una llamada personal y se escuchó una grabación que, según quedó escrito en la denuncia, decía: “está usted comunicado con las fuerzas militares”, entre otros hechos. Ahora, le corresponderá a la Fiscalía General revisar estos hechos e investigar el supuesto montaje judicial.