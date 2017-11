"Que se metan con mi familia es una canallada": Jaime Granados ante acusaciones

Redacción Judicial

El abogado penalista Jaime Granados desmintió este viernes las acusaciones de que supuestamente había abusado de su hija y de que la Fiscalía estaba indagando estos hechos. Afirmó que, en realidad, se trata de un "complot" en contra suya y de su familia.

En una entrevista en Blu Radio, Granados contó su versión de los hechos, en cuanto a las acusaciones en su contra, pero antes calificó como una “canallada” que incluyeran a su familia. “Que me enfrenten en mis casos, que enfrenten mis posiciones, enfrento todo lo necesario, pero ¿qué se metan con mi familia en algo que es una canallada? Una niña que tiene 14 años, que está a punto de cumplir 15, todas las personas que me conocen están escandalizadas”, afirmó.

(Lea aquí: Fiscalía indaga denuncia contra el penalista Jaime Granados).

Granados explicó que se dio cuenta de las acusaciones que estaban haciendo en su contra, cuando varios conocidos lo llamaron para comentarle que, por Twitter, el periodista Gustavo Rugeles publicó un artículo en el que se hablaba de los supuestos abusos del abogado: “Ante semejante canallada, lo que hice fue comentarle eso a mi familia, hablé con mi esposa, con mis hijas. Ellas me confesaron que extraviaron un celular, que no me lo habían contado. Entonces, al parecer, porque no me consta, alguien manipuló ese celular y dijo esa barbaridad”.

Aseguró que, aunque su hija perdió el celular meses atrás en cine, fue hace poco que alguien envió el mensaje de texto a la doctora Lina Valero, vecina de Granados, y que, si ella no acudió a él cuando lo leyó, fue “por vergüenza”. Lo que hizo la médica, dijo el abogado citando la declaración juramentada de ella, fue consultarle a “un abogado que ella conoce y con quien estaba en ese momento”.

Por último, dijo que, aunque no sabe quién envió el mensaje desde el celular de su hija, tiene “evidencias” de quién utilizó esa información a la Fiscalía y que “espero en una o dos semanas completar la información y hacer público este complot. Esto no se va a quedar así. No puede hacer carrera que ataquen al menor y a una familia y que eso quede impune”.