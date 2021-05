¿Quién da las órdenes a militares y policías en el Paro Nacional? El presidente Duque

Aunque hay un cruce entre las autoridades y los gobernadores y alcaldes locales, como en el caso de Cali, lo que dice la Constitución Política de Colombia es que existe una línea de mando muy clara que se debe respetar. ¿Cómo funciona esa línea? Aquí se lo contamos.

El recrudecimiento de la violencia en medio de las protestas en el marco del Paro Nacional aumenta cada día. Según cifras de la Defensoría, hasta el pasado 2 de mayo se registraron 19 muertes y hay 87 personas desaparecidas. Los manifestantes han denunciado que muchos de esos casos han sido protagonizados por miembros de la Fuerza Pública. Cientos de videos en redes sociales dan cuenta de la tensa situación que se vive en las principales ciudades del país, especialmente en el Valle del Cauca, Manizales, Bogotá y Pereira. En medio de las protestas, los heridos y las muertes, hay una pregunta en el aire: ¿quién da las órdenes a la Policía y al Ejército?

La respuesta a esa pregunta tiene muchas aristas, principalmente porque el país vive momentos tensos, no solo en materia de lo que se vive en las calles y las presuntas violaciones a los derechos de los manifestantes, sino también en temas políticos. Ni en Cali ni en Bogotá es claro quién está dando las órdenes a la Policía y al Ejército de intervenir en la protesta, pues la orden del presidente Iván Duque de enviar al Ejército a estas ciudades, la tomó sin especificar bajo qué norma o ley estaba basada. Sin embargo, una rápida revisión de la Constitución Política de Colombia deja claro que el primer mandatario no se ha extralimitado en sus funciones.

En su artículo 296, la carta política establece que, para la conservación del orden público o para para su restablecimiento, en caso de verse afectado, “los actos y órdenes del Presidente se aplicarán de manera inmediata y de preferencia sobre los de los gobernadores; los actos y órdenes de los gobernadores se aplicarán de igual manera y con los mismos efectos en relación con los de los alcaldes”. Lo que esta norma deja claro es que en cualquier ciudad del país existe una línea de mando clara: el primero en la lista es el presidente (que actúa normalmente a través de su ministro de Defensa); en seguida están los gobernadores y en el último puesto, los alcaldes.

Esta línea de mando es clave para entender quién dan las órdenes al Ejército y a la Policía de actuar durante las manifestaciones. Es decir, con la decisión del presidente Duque de enviar a los uniformados del Ejército a las ciudades, ese poder quedó encabezado por él mismo y las autoridades locales perdieron esa posibilidad. La línea de mando es clara en su orden. Aunque esta norma está expresa en la Constitución, existe otro hecho que aclara un poco la situación. Se trata de un trino del comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, que escribió en su perfil de Twitter en la madrugada de este 4 de mayo, luego de una tensa situación en Cali.

#Ahora | Cumpliendo instrucciones del señor presidente de la República, doctor @IvanDuque, me encuentro en Cali, junto con mandos regionales de @COL_EJERCITO y @PoliciaColombia, estableciendo el dispositivo para la recuperación y estabilización de Santiago de Cali (1) pic.twitter.com/3VnrtmysOK — Gral. Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda (@COMANDANTE_EJC) May 2, 2021

El general explicó que se encontraba en la capital de Cali cumpliendo instrucciones del presidente Duque, junto con mandos regionales y la Policía, “estableciendo el dispositivo para la recuperación y estabilización de Santiago de Cali”. Con ese mensaje, el general Zapateiro dejó escrito textualmente que cumple órdenes del presidente Duque. Ahora bien, lo que no está tan claro en este orden, es qué pasa con la Policía. El abogado penalista, Iván Cancino, explicó que, según la Constitución, sobre el Ejército nunca pueden disponer los alcaldes o gobernantes locales, pero sí sobre la Policía. “Claro que alcaldes y gobernadores tienen responsabilidad de lo que haga la Policía”, agregó el jurista.

Aunque varios mandatarios locales, como en Caldas, han pedido al presidente que envíe tropas y más uniformados de la Policía, la situación en las ciudades con más graves hechos de violencia, como Cali, es más complicada. En rueda de prensa, el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, y la gobernadora, Clara Luz Roldán, dieron detalles de lo que está sucediendo en el departamento. La gobernadora contestó así a la pregunta de si Zapateiro mandaba en Cali: “No me ha llegado nada de él donde quiera hacerse cargo del asunto en la ciudad o en el departamento”. Sin embargo, el trino del comandante del Ejército y el siguiente video, da puntadas de otra situación:

Ya sea falta de comunicación entre mandatarios y la cúpula del Ejército y la Policía, lo que está claro hasta aquí es que la línea de mando que establece la Constitución es puntual en quién dan las órdenes. Jairo Libreros, profesor de seguridad y defensa nacional de la Universidad Externado, agregó a la pregunta de quién da las órdenes, que en el Ministerio de Defensa se concentra el poder operacional, comando y control. “Esto es, se definen las operaciones, patrullaje e intervenciones en seguridad y orden público”, agregó el profesor, quien recordó que, con el nuevo Código de Policía, se debilitó “administrativamente a los alcaldes en su rol constitucional de primera autoridad de Policía”.

Libreros agregó que ese cambio en los poderes de los mandatarios locales sirvió para que las principales decisiones de cómo manejar a la Policía en situaciones como las protestas del Paro Nacional deben estar en cabeza de la presidencia. “Sin ese control de los mandatarios se pierde igualmente la prevalencia de los derechos humanos en las operaciones. Es el peor escenario para un momento tan crítico como el que vive en estos momentos el país”, explicó el profesor del Externado. En ese nuevo Código de Policía al que hace referencia Libreros establece que el presidente Iván Duque puede aplicar una asistencia militar cuando exista una grave alteración de la seguridad y convivencia.

Ese modelo de intervención militar quedó consignado en el artículo 170 de ese Código, en el que además dice que “el Presidente de la República, podrá disponer, de forma temporal y excepcional de la asistencia de la fuerza militar. No obstante, los gobernadores y Alcaldes Municipales o Distritales podrán solicitar al presidente de la República tal asistencia, quien evaluará la solicitud y tomará la decisión. La asistencia militar se regirá por los protocolos y normas especializadas sobre la materia y en coordinación con el comandante de Policía de la jurisdicción”. Bajo este modelo de intervención, las órdenes vuelven a recaer en cabeza del presidente.

El abogado especialista en derechos humanos, Sebastián Escobar, reiteró que “las órdenes a la Fuerza Pública en nuestro país dependen del Presidente de la República como el primer comandante (comandante civil). Respecto a la Policía, los alcaldes y los gobernadores tienen algunas competencias, pero cuando hay diferencias con el Jefe de Estado, priman las órdenes de él, esto además ya se encuentra totalmente aclarado por el mismo comandante del Ejército, quien ha señalado ante diferentes medios y redes sociales, que él se encuentra al mando de las acciones de Ejército y de la Fuerza Pública y de orden público, por orden directa del Presidente”.

El jurista, consultado por este diario, agregó que ve con preocupación y tristeza que “ya no estamos en un escenario del uso abusivo de la fuerza por parte de los integrantes de la Fuerza Pública. Las imágenes que circulan en las redes sociales hablan, más bien, de una violencia deliberada en contra de cualquier persona que en este momento esté transitando por las calles y esté en los lugares donde la población ejerce el derecho a la protesta. Me preocupa y nos preocupa a todos que estos excesos que eran previsibles no hayan sido tomados en cuenta por el Presidente para conjurar este grave problema. Por esto mismo creo que es su responsabilidad con la Nación y con el mundo”, concluyó Escobar.

Entonces, ¿quién da las órdenes a los militares y a la Policía en medio del Paro Nacional? A la luz de la Constitución, la respuesta es: el Presidente. En la carta política colombiana existe una línea de mando completamente clara sobre en quiénes recae la responsabilidad de dar las órdenes. En el caso actual, por lo menos en Cali, el general Zapateiro dejó claro a quién le responde con su intervención militar. En Bogotá, Manizales y el resto del país, la cosa no es tan clara pues los mandatarios locales y los comandantes, no han dado declaraciones tan claras como las que se dieron en el Valle. Sin embargo, ante cualquier duda, la Constitución es la respuesta.