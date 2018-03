¿Quién es el senador que podría ser investigado por supuestos vínculos con el Eln?

En las elecciones parlamentarias del pasado 11 de marzo, Jesús Alberto Castilla, senador del Polo Democrático, obtuvo 27.744 votos en el país, con los que consiguió una de las cinco curules que logró ese partido político en el Congreso. Castilla, que se define como el senador campesino, está ahora en la mirada de las autoridades por cuenta de una compulsa de copias que hizo la Fiscalía en su contra por presuntos nexos con la guerrilla del Eln.

Para él, todo se trata de una persecución más en contra de los líderes de izquierda en el país. "Tengo la conciencia limpia pues no tengo ningún vínculo con el Eln ni con ningún otro grupo armado ilegal", aseguró Castilla durante una rueda de prensa. Durante la aparición ante medios, el senador estuvo acompañado del director del Polo Democrático, Álvaro Argote, quien agregó que ninguno de los militantes de su partido tiene relación con esta guerrilla ni ninguna otra.

Castilla añadió que no ha sido notificado de la decisión de la Fiscalía y por eso no conoce cuáles son las pruebas que tiene el organismo investigador para relacionarlo con el Eln. "Me pongo a disposición de la Corte Suprema de Justicia para cuando lo considere propio para acatar su orden. Soy un hombre respetuoso de las instituciones y de la justicia colombiana", expresó el senador.

Castilla nació en el municipio de Convención (Norte de Santander). “Alberto es un líder de su región que vivió en carne propia la arremetida paramilitar del año 2001, la misma que les costó la vida a por lo menos 11 mil personas y la que enfrentó con valentía y decisión junto a su comunidad”, se lee en su perfil de la página albertocastilla.org.

Del senador se conoce que desde los 14 años se inició en su vida política al afiliarse a la junta de acción comunal de su barrio, en Convención, Norte de Santander. También trabajó como bibliotecario, interventor de obras públicas, vicepresidente de la Federación Departamental de Juntas de Acción Comunal, hasta llegar al Concejo de Convención, en representación de la acción comunal.

En 2002, cuenta en su perfil, le tocó escapar como un desplazado para evitar que lo mataran los paramilitares: “Salí vestido como si fuera para el trabajo normalmente, organicé mis cosas, el computador y los archivos. Me fui de noche para la casa y al día siguiente, el 12 de julio, me fui para la oficina y llamé al presidente de la Defensa Civil y le dije: hermano necesitamos sacar a alguien desplazado´'. Me contestó que él cuadraba el carro y el personal, y me preguntó quién era el desplazado. Se sorprendió mucho cuando le dije que era yo”.

Castilla ahora deberá enfrentar un señalamiento de la Fiscalía que no es de poca monta. Según el ente investigador, existe información que lo relaciona con la guerrilla del Eln. “Los elementos obran en declaraciones e información recuperada en dispositivos electrónicos incautados, así como en documentos obtenidos en múltiples allanamientos ejecutados en desarrollo de labores investigativas realizadas en el marco de procesos que se siguen con motivo de las acciones terroristas ejecutadas por el Eln", dice la compulsa de copias enviada a la Corte Suprema.

Por este motivo, la Fiscalíale pidió a la Corte asumir el tema, con el propósito de que esta corporación adelante las investigaciones correspondientes. En la investigación el senador no está solo, pues la Fiscalía también pidió investigar al representante Germán Bernardo Carlosama López, quien no salió electo en esta contienda electoral. A través de su cuenta de Twitter, rechazó los señalamientos.

Las reacciones a la decisión de la Fiscalía no se hicieron esperar. El Congreso de los Pueblos, un conjunto de organizaciones sociales, emitió un comunicado en el que manifestó: "Rechazamos enfáticamente los señalamientos y la criminalización del movimiento social promovido por la Fiscalía General de la Nación".

Y agregó: "Vemos con preocupación que estos señalamientos se producen en un contexto electoral caldeado, donde la campaña sucia ha sido la regla que se ha impuesto (...) la parcialidad del fiscal general ha sido reiteradamente cuestionada por el senador Castilla en el marco del debate del proyecto Zidres, debido a la relación del fiscal como abogado litigante de organizaciones denunciadas penalmente por violaciones a los derechos humanos".

"De lo único que soy culpable es de apoyar a las comunidades que se oponen a que sus tierras se vean afectadas. Espero que el país sepa la verdad y cuáles son las razones detrás de la decisión de la Fiscalía", conclutó el senador Castilla.