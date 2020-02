¿Quién es Jorge Barata, ex-Odebrecht mencionado por el empresario Federico Gaviria?

Hace dos días, en medio de la audiencia donde se definieron algunos detalles de las negociaciones entre los empresarios que movieron los sobornos de Odebrecht, una de las antiguas fichas de la multinacional, Federico Gaviria, volvió a irse lanza en ristre contra varios altos directivos de la multinacional brasilera. En una extensa declaración del empresario antioqueño señaló que cerca de 20 antiguos directivos han evadido la justicia colombiana y no han colaborado, entre ellos, dice Gaviria, Jorge Barata exdirectivo de la firma en Perú que actualmente es procesado por ese país por la entrega de sobornos a altos dirigentes políticos.



Vea: Falta mucho por saber sobre el caso Odebrecht, dicen antiguas fichas de la firma en Colombia

Hasta el momento, Barata no había sido mencionado por los protagonistas del caso Odebrecht en Colombia y, hasta donde se sabe, la Fiscalía tampoco lo investiga. Asimismo, en medio de la declaración de Gaviria, en la que pidió perdón por su participación en la red de sobornos, tampoco dio detalles que comprometieran a Barata. Lo que sí se conoce sobre él es que es fue durante muchos años la mano derecha de Marcelo Odebrecht en Perú y depositario de todas las movidas de la constructora con los altos dirigentes políticos de ese país. Por ende, hombre clave en las investigaciones judiciales en esa nación del continente.



Barata se desempeñó como director ejecutivo de Odebrecht en Perú durante más de 12 años, por lo que conoce los detalles de las concesiones y proyectos entre el 2001 y el 2016. En enero del 2017 decidió colaborar con la justicia brasileña y se acogió, junto a otros 77 exdirectivos. En un interrogatorio ante la Comisión que investiga las acciones de Odebrecht, Barata dijo que en 2011 se reunió con los candidatos favoritos a la presidencia, entre ellos: Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y Keiko Fujimori.



El exfuncionario de Odebrecht mencionó al expresidente Alejandro Toledo le entregó US$ 20 millones por la concesión del proyecto de infraestructura vial denominado la Carretera Interoceánica. También sostuvo que Odebrecht entregó US$ 3 millones a la campaña presidencial de Ollanta Humala. El nombre del exfuncionario aparece en las agendas de la exprimera dama Nadine Heredia Alarcón. A la fecha, la expareja presidencial cumple prisión preventiva por haber incurrido, presuntamente, en el delito de lavado de activos. En cuanto a Keiko Fujimori, aseguró, que habría recibido $US 1 millón para financiar su campaña.

Puntualmente, la obra en cuestión era la Interoceánica Sur, obra que se realizó de 2005 a 2010, que implicó los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García. Esta obra no tuvo un estudio de impacto ambiental, tuvo hasta 22 cambios en el contrato y un sobrecosto de hasta el 400% de su presupuesto inicial. Algunas de las empresas que tuvieron la concesión para esta obra fueron, aparte de Odebrecht, Graña y Montero, Camargo Correa y Queiroz-Galvao. Curiosamente, tanto Odebrecht como Camargo Correa donaron dinero a la campaña de Toledo en 2011.



Sobre el expresidente Pedro Pablo Kuczynski dijo que se le entregaron US $300.000 para su campaña a la presidencia. En ese caso Jorge Barata aseguró que el dinero fue entregado en las oficinas del expresidente peruano "era dinero no contabilizado". "Yo supongo que sí sabía del aporte. Nunca me agradeció", señaló el exdirectivo de Odebrecht en febrero de 2018. En los últimos meses, Barata ha declarado sobre el Gasoducto del Sur, otra obra que está bajo la lupa de las autoridades de estar contaminada con los sobornos de Odebrecht. Sin embargo, estas habrían tenido algunas contradicciones, entre lo que dice ahora y lo que dijo en 2016. En esta primera declaración, Barata señaló que jamás se tocó el asunto del Gasoducto en las reuniones con la pareja presidencial.

Sin embargo, en las declaraciones del 12 de diciembre de 2019, Barata afirmó que fue en reuniones con Nadine Heredia y otros ejecutivos en que se gestionó la obra del Gasoducto del Sur, y que fue la misma exprimera dama quien prometía solucionar los problemas con la licitación a la constructora brasileña. Esta contradicción podría ser peligrosa para su situación como colaborador eficaz, pues pondría en riesgo los beneficios que ha obtenido por sujetarse a la delación premiada. Jorge Barata dará más declaraciones en las próximas semanas, en reuniones que ya se pactaron con el Equipo Especial Lava Jato para el 30 y 31 de enero de 2020.