¿Quién es la magistrada Nelly Yolanda Villamizar?

Redacción Judicial

El 12 de abril de 2012 comenzó el viacrucis para la magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Nelly Yolanda Villamizar, quien, tras denunciar a sus colegas por un presunto caso de soborno, terminó siendo investigada, fue destituida de su cargo por el Consejo Superior de la Judicatura. Y ahora en un nuevo giro en el caso, la Corte Suprema de Justicia decidió absolver a la funcionaria por los delitos de injuria y calumnia.

La magistrada es madre de cuatro hijas. Divide su tiempo entre casos judiciales y su deporte favorito el atletismo. Viene de una familia Nortesantandereana, conformada con once 11 hermanos. Y se dio a conocer tras ser ponente del fallo en primera instancia (2004) que ordenó salvar el río Bogotá. (Le puede interesar: “Es simple: o limpian el río o serán sancionados” : Nelly Villamizar)

El caso lo asumió en 2001 cuando se posesionó como magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. “El caso venía de la justicia ordinaria, le había correspondido a los juzgados del circuito conocer una acción popular. ¿Qué ocurre? El Embalse del Muña está contaminado con las aguas del río Bogotá y sus aguas van a la cadena Guaca Paraíso y ahí se genera la energía eléctrica. Entonces, avoqué el conocimiento de la acción, porque estaba muy incipiente, solo había un peritazgo que no era muy técnico entonces consideré que el problema no era el embalse del Muña y tampoco se solucionaría con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)”, señaló en entrevista con El Espectador en septiembre de 2014.

El éxito judicial de la magistrada se vio empañado por cuenta de las denuncias de corrupción que protagonizó. Al punto que llegó arrepentirse de creer en la justicia, esa que ella misma representaba y defendía. “A veces sí he pensado que es mejor quedarse callado, pero también he pensado que si nosotros, los que representamos a la justicia, no denunciamos ¿qué podemos esperar del resto de la sociedad? “.

Lo paradójico, es que sus denuncias de corrupción tienen en prisión a: el exsecretario del tribunal de Cundinamarca Alejandro Bautista, el abogado Efraín Forero y Juan David Balcero. Su vida quedó empañada por cuenta de este proceso y la justicia cinco años después falló a su favor. (En contexto: Capturan al secretario general del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por actos de corrupción)

Para la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, la magistrada Villamizar advirtió de actos de corrupción con ánimo de salvaguardar el buen nombre de la rama. "Si bien endilgó conductas delictivas no lo hizo con el ánimo de afectar la honra de ellos, sino con la finalidad de obtener mayores detalles sobre los hechos para luego denunciarlos", expresó el magistrado ponente Fernando León Bolaño.