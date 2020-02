Reaparece Merlano y dice que Julio Gerlein la ayudó a escapar y que su vida corre peligro

Redacción Judicial

Vestida con una chaqueta roja, una blusa blanca, pantalones negros y el cabello completamente liso, Aida Merlano fue presentada en la tarde de este jueves 6 de febrero ante jueces venezolanos. Llegó custodiada de varios agentes de seguridad y sin esposas. Caminó tranquila hasta la sala de audiencias del Palacio de Justicia, donde se realizó la diligencia judicial, y no dijo una sola palabra hasta que la jueza del caso se lo permitió.

#Urgente I Desde el Palacio de Justicia. Ex congresista, Aida Merlano: Pido se me brinde protección a mi integridad, aquí he encontrado paz. No dormía, no hablaba. No tengo miedo a la justicia, sino al gobierno colombiano, a qué me maten. pic.twitter.com/QFu7aoLQJm — AVN Titulares (@avnve) February 6, 2020

Quienes estuvieron presentes en la sala explicaron que la excongresista, condenada en Colombia por delitos de corrupción electoral, habló pausadamente y con papeles en mano. La Agencia Venezolana de Noticias (AVN) tuvo acceso a varios apartes de las declaraciones de Merlano. Según la agencia, la exsenadora le pidió ayuda al presidente Nicolás Maduro pues se considera una víctima del gobierno de Iván Duque.

Dijo, además, que la ayuda sería para que en el eventual caso de que su expediente llegue a los tribunales internacionales, ella tenga el respaldo de Maduro. “Antes de regresar quiero que Colombia sepa todo (...) Pido se me brinde protección a mi integridad, aquí he encontrado paz. No dormía, no hablaba. No tengo miedo a la justicia, sino al gobierno colombiano, a que me maten”, agregó Merlano.

La AVN agregó en su cuenta de Twitter que la condenada excongresista dijo que está abierta a dar entrevistas. “Los únicos responsables de lo que me ocurra a mía y a mi familia son Álvaro Uribe, los Char y los Gerlein, quienes organizaron la fuga y mi asesinato”, explicó Merlano, agregando que Julio Gerlein fue quien pagó por su fuga en octubre del año pasado, y dijo que luego fue secuestrada.

Según Blu Radio, Merlano agregó durante la audiencia que luego de haberse perdido de la mirada de las autoridades, fue llevada a una finca a las afueras de Valledupar. La excongresista aseguró que en ese lugar todo estaba listo para asesinarla y enterrarla en una fosa. Pero luego de 15 días, logró escapar y esconderse en Venezuela. Sobre este hecho, Merlano agregó que justamente después de su escape, el gobierno aumentó la recompensa por ella.

Sobre su paso al vecino país, la excongresista pidió perdón por entrar de manera ilegal e imploró al presidente de ese país, Nicolás Maduro, que la ayude para que su caso sea llevado a instancias internacionales, en específico, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia a la que el gobierno de Maduro le negó la entrada hace apenas unos días. Sus declaraciones se conocen luego de su captura en Maracaibo (Venezuela) hace dos semanas.

Durante cuatro meses no se supo nada de la excongresista. Su último rastro fue a imagen de Merlano bajando por una cuerda roja de un consultorio odontológico en Bogotá. Desde su recaptura en Venezuela, la situación de Merlano abrió un nuevo desencuentro con el gobierno de Nicolás Maduro. Esto debido a que desde el gobierno colombiano se anunció que la solicitud de extradición iba a ser dirigida al gobierno del autoproclamado presidente Juan Guaidó.

La excongresista Merlano fue condenada el pasado 12 de septiembre a 15 años de prisión por delitos electorales. Según la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, ella fue una de las promotoras de una “organización criminal” que logró la elección de varias personas tanto en el Congreso como en la Asamblea de Atlántico y el Concejo de Barranquilla, desde 2014. Merlano, por su parte, siempre se declaró inocente y reclamó varias veces que se habían violado sus garantías fundamentales.

Aun así, la Corte la halló responsable y, además, pidió investigar a otros políticos de la Costa Caribe que se habrían beneficiado de la misma maquinaria electoral. La Fiscalía ya está en esta tarea y tiene pruebas que apuntarían a que Julio Gerlein le habría dado $11 mil millones a la empresa criminal, conocida como la Casa Blanca, que se encargó de estructurar la compra de votos para las elecciones.

Además de hablar sobre su relación con la casa Gerlein, y de asegurar que Julio Gerlein a acosó desde pequeña, Merlano pasó a hablar sobre el escándalo de Odebrecht y aseguró tener pruebas para vincular a más políticos. De acuerdo con Blu Radio, la excongresista agregó que también tiene documentos para probar que todos los partidos de derecha en Colombia practican la compra de votos y que no está de acuerdo con que sea ella la única condenada por eso.