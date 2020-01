Lo que se sabe hasta ahora de la recaptura de Aida Merlano en Venezuela

Hace casi 24 horas que las autoridades venezolanas capturaron a la excongresista del partido Conservador, Aida Merlano Rebolledo, quien desde el 1 de octubre de 2019 se dio a la fuga, luego de escaparse de una cita de diseño de sonrisa en el norte de Bogotá. Según el Heraldo de Barranquilla, durante ese operativo realizado por la Fuerza de Acciones Especiales (Faes), supuestamente, Merlano intentó sobornarlos con dólares.



"En su intento de lograr el soborno, Merlano los hizo entrar al apartamento y les habló de los altibajos que ha tenido en su quehacer político. Los funcionarios escucharon atentamente la exposición de Aida Merlano y luego le explicaron los delitos a los que se expone en el sistema judicial venezolano. 'Eso que usted nos está planteando es un delito de colusión', le respondió uno de los funcionarios", aseguró el diario barranquillero.



Merlano fue detenida en el piso 11 del edificio Costa del Sol, en Maracaibo, cerca de las 10:00 a.m. Con ella fue capturada un hombre que, según las primeras versiones, se trataría de su pareja. Sin embargo, aún se desconoce su identidad porque, tanto la política conservadora como él, estaban indocumentados cuando fueron capturados.



En la mañana de este martes, la ministra de Justicia, Margarita Cabello señaló que el gobierno colombiano le pedirá la extradición de Merlano al gobierno interino de Juan Guaidó y no a Nicolás Maduro. “Como es de todo conocido, Colombia, junto a varios países de América Latina y el resto del mundo, no reconoce y por ende no tiene relaciones diplomáticas con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro”, se lee en un comunicado oficial de ese Ministerio.

Así mismo, la canciller Claudia Blum aseguró que una vez entregada la solicitud de extradición a Guaidó "vamos a ver qué sucede". Dejando sobre la mesa la duda sobre el verdadero alcance que tiene Guaidó sobre las instituciones venezolanas. Merlano fue condenada a 15 años de prisión por la Corte Suprema por delitos electorales.